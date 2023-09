Lanterna zve v říjnu na Umění žít i Běžeckou školu

Spa hotel Lanterna ve Velkých Karlovicích připravil v říjnu dvě unikátní akce: 1. 10. se můžete těšit na povídání na téma Umění žít v podání Marka Orko Váchy a Zbigniewa Czendlika a 11. – 14. 10. na Běžeckou školu s legendou tohoto sportu, Milošem Škorpilem!

Jaké je tajemství umění žít? O „vážném tématu“ se s humorem a nadhledem budou ve Spa hotelu Lanterna 1. 10. bavit Marek Orko Vácha a Zbigniew Czendlik. Nezdráhají se debatovat o věcech, které mohou z úst římskokatolických kněží znít provokativně či kontroverzně a vy se můžete těšit na povídání o jejich životních zkušenostech a názorech: Co je v životě důležité? Jak naplnit čas, který nám byl dán? Proč opustit rady, které jsme dostali v dětství a mládí od svých rodičů, učitelů a dalších autorit, a jít svou vlastní cestou? V ceně je drobné občerstvení a welcome drink. Tip: Spojte večer s ubytováním – ve Spa hotelu Lanterna nabízejí pro pobyty z neděle na pondělí zvýhodněnou cenu a prodlouženou relaxaci.

Pokud se chcete naučit správně běhat nebo si vylepšit techniku pod vedením ikony českého běhu a ultramaratonce Miloše Škorpila, vydejte se na Lanternu 11. – 14. 10. na Běžeckou školu. Čekají vás 4 dny v nádherné přírodě plné tréninků, společných výběhů i následné relaxace. Zjistíte, jak si sestavit tréninkový plán, zapracujete na vytrvalosti a dozvíte se spoustu informací o tom, jak správně jíst, abyste byli zdraví a plni energie.

Spa hotel Lanterna je schovaný na Valašsku v krásné přírodě plné hlubokých lesů, roubených chaloupek a luk s ovečkami. Díky moderní krajové gastronomii láká gurmány do své zážitkové restaurace Vyhlídka. V L-Spa najdete bazén, saunový svět, saunové rituály a exotické masáže, zdarma máte i vstup do relaxačního centra Wellness Horal s termálními bazény a saunovým světem. K dispozici je vám půjčovna elektrokol, golfové hřiště, či ranní lekce jógy. Ubytovat se můžete v pokojích s vanou s panoramatickými výhledy do údolí nebo s vířivkou a krbem, u nichž skvěle chutná láhev dobrého vína. Nebo také snídaně, když budete chtít. Při pobytu Romantické hýčkání máte snídani na pokoj dokonce v ceně.

Kdy: 1. 10. a 11. – 14. 10. 2023

Kde: Spa hotel Lanterna, Velké Karlovice – Léskové 659

Více informací: https://www.valachy.cz/akce