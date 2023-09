Dny evropského dědictví

V roce 2023 budou Dny evropské dědictví probíhat od soboty 9. do následující neděle 17. září. Národní zahájení proběhne v Poděbradech (8.-10.9.2023), Téma: Život v památkách.

Zlínský kraj Barokní opevnění - Uherské Hradiště 9.9. až 10.9. od 9:00 do 17:00

Zlínský kraj Bývalá jezuitská kolej - Uherské Hradiště 9.9. až 10.9. od 9:00 do 17:00

Zlínský kraj Bývalá synagoga - Uherské Hradiště 9.9. až 10.9. od 9:00 do 17:00

Zlínský kraj Bývalá věznice - Uherské Hradiště 9.9. až 10.9. od 9:00 do 17:00

Zlínský kraj Bývalý františkánský klášter - Uherské Hradiště 9.9. až 10.9. od 9:00 do 17:00

Zlínský kraj Bývalý justiční palác (UMPRUM) - Uherské Hradiště 9.9. až 10.9. od 9:00 do 17:00

Zlínský kraj Dominikánský klášter a kostel Nanebevzetí Panny Marie - Uherský Brod 10.9. od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 17:00

Zlínský kraj Dům Portal - Uherské Hradiště 9.9. až 10.9. od 9:00 do 17:00

Zlínský kraj Fara a farní zahrada - Uherské Hradiště 9.9. až 10.9. od 9:00 do 17:00

Zlínský kraj Farní kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie - Uherský Brod 10.9. od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 17:00

Zlínský kraj Franklovka - Uherské Hradiště 10.9. od 10:00 do 11:00

Zlínský kraj Galerie Slováckého muzea - Uherské Hradiště 9.9. až 10.9. od 9:00 do 17:00

Zlínský kraj Historická budova gymnázia - Uherské Hradiště 9.9. až 10.9. od 9:30 do 17:00

Zlínský kraj Chrám Mistra Jana Husa - Uherský Brod 10.9. od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 17:00

Zlínský kraj Kaple na Starém hřbitově - Uherský Brod 10.9. od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 17:00

Zlínský kraj Kaple sv. Alžběty - Uherské Hradiště 9.9. až 10.9. od 9:00 do 15:00

Zlínský kraj Kaple sv. Rocha - Uherské Hradiště 9.9. od 14:00 do 18:00; 10.9. od 10:00 do 18:00

Zlínský kraj Kaple sv. Šebestiána - Uherské Hradiště 9.9. až 10.9. od 9:00 do 17:00

Zlínský kraj Kaplička Andělů strážných - Uherský Brod 10.9. od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 17:00

Zlínský kraj Kino Hvězda - Uherské Hradiště 9.9. až 10.9. od 10:00 do 15:00

Zlínský kraj Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mařaticích 10.9. od 13:00 do 17:00

Zlínský kraj Kostel sv. Bartoloměje - Napajedla 23.9. od 9:00 do 17:00

Zlínský kraj Kostel sv. Františka Xaverského - Uherské Hradiště 9.9. od 9:00 do 17:00; 10.9. od 11:00 do 17:00

Zlínský kraj Kostel Zvěstování Panny Marie - Uherské Hradiště 9.9. až 10.9. od 9:00 do 17:00

Zlínský kraj Muzeum Jana Amose Komenského - Sloupový sál - Uherský Brod 10.9. od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 17:00

Zlínský kraj Muzeum Napajedla 23.9. od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 17:00

Zlínský kraj Panský Dům - Uherský Brod 10.9. od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 17:00

Zlínský kraj Park a skanzen Rochus - Uherské Hradiště 9.9. od 14:00 do 18:00; 10.9. od 10:00 do 18:00

Zlínský kraj Radnice - Uherský Brod 10.9. od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 17:00

Zlínský kraj Radnice na Masarykově náměstí - Uherské Hradiště 9.9. až 10.9. od 9:00 do 17:00

Zlínský kraj Reduta - Uherské Hradiště 9.9. až 10.9. od 9:00 do 17:00

Zlínský kraj Slovácké muzeum - Uherské Hradiště 9.9. až 10.9. od 9:00 do 17:00

Zlínský kraj Sokolovna - Uherské Hradiště 9.9. od 9:00 do 17:00

Zlínský kraj Thonetova vila - Koryčany 9.9. od 14:00 do 14:50, od 15:00 do 15:50, od 16:00 do 16:50; 10.9. od 10:00 do 10:50, od 14:00 do 14:50, od 15:00 do 15:50; 16.9. od 10:00 do 10:50, od 14:00 do 14:50

Zlínský kraj Trinitářský klášter - Zašová 2.9. až 3.9. od 9:00 do 17:00; 10.9. od 16:00 do 17:00; 17.9. od 16:00 do 17:00; 24.9. od 16:00 do 17:00; 28.9. od 16:00 do 17:00

Zlínský kraj Výšina svatého Metoděje - Uherské Hradiště 9.9. až 10.9. od 9:00 do 17:00

Zlínský kraj Židovský hřbitov - Uherský Brod 10.9. od 9:00 do 12:00, od 13:00 do 17:00

