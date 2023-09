Hudební neděle: Jamtour (nový termín)

Kapela Jamtour odehraje poslední koncert ze série Hudebních nedělí v tomto roce. Setkáme se 3. září v 16.30 přes zámkem Zlín. Vstup zdarma.

Jamtour je folkrocková kapela, která vznikla v roce 2006. Její počáteční členové byli tři a repertoár se skládal z písní Marsyas, Vladimíra Mišíka, ASPM, Petra Kalandry a dalších. V té době začaly také vznikat první autorské texty Jany Štěpánové a repertoár se rozšířil o písně Boba Dylana a další folkové ikony. V roce 2013 se kapela rozrostla o další dva členy a začala koncertovat pravidelněji, a to hlavně v regionálním měřítku. S rokem 2016 přišla i personální změna a kapela zahalila akustický folk do mírně rokového hávu. Nové složení kapely přineslo i nové nápady a nové autorské písničky. V roce 2017 se kapela Jamtour dostala do národního kola Porty v Řevnici u Prahy a do finále Moravského vrabce v Karviné. Hostovala na několika festivalech na Moravě a na Slovensku. V zahraničí navštívila své krajany v Norsku a v Kanadě.

Jde o náhradní termín koncertu, který se měl uskutečnit 30. 7.