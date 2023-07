Nová stálá expozice v Památníku T. Bati

K příležitosti 90. výročí otevření Památníku Tomáše Bati ve Zlíně byla veřejnosti slavnostně představena nová stálá expozice. V rámci komentované prohlídky si tak návštěvníci mohou navíc prohlédnout kapesní hodinky Tomáše Bati a výstavu „Památník Tomáše Bati 1933-2023.“

K věrné maketě letounu Junkers F-13ge, která je dominantním exponátem interiéru Památníku, přibyly nově zlaté kapesní hodinky Tomáše Bati. Tento vzácný artefakt je umístěn ve speciální vitríně ve tvaru skleněného tubusu, kterou navrhl autor obnovy Památníku architekt Petr Všetečka. Hodinky se vrátily do Zlína v r. 2018, kdy je po smrti Sonji Baťové (manželky Tomáše Bati mladšího) přivezla z Toronta Baťova vnučka Rosemarie Blyth-Baťa a věnovala je Nadaci Tomáše Bati s tím, že by si velmi přála, aby se hodinky jednou staly součástí Památníku. Od letošního 12. července zůstane tento osobní Baťův předmět v prostoru natrvalo.

Spolu s hodinkami světoznámého podnikatele si návštěvníci mohou prohlédnout i novou výstavu „Památník Tomáše Bati 1933-2023“, která zachycuje 90 let historie budovy na 70 fotografiích. Výstava připomíná prostřednictvím srovnávacích fotografií stěžejní etapy Památníku a stojany se snímky jsou umístěny v každém patře tak, aby divákovi přiblížily radikální změny interiéru v průběhu 90ti let. Autory výstavy jsou historička architektury Ladislava Horňáková z krajské galerie a architekt Petr Všetečka z kanceláře TRANSAT architekti. Výstava potrvá do 31. 12. 2023.

V rámci nové instalace je k vidění také ukázka vybavení z doby Domu umění a se stávající bustou Tomáše Bati jsou prezentovány ještě busty Tomášovy matky Anny a jeho bratra Antonína.