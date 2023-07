Slam poetry open air - exhibice na terase

Již potřetí přivážíme do Gullivera Slam! Protože letní slunce už na nás vykukuje, přeneseme celou akci na terasu Velkokavárny. Do Zlína tentokrát přijedou veliká jména nejen republikového, ale dokonce celoevropského formátu. Uvidíme ovšem i nováčky z regionu. Zlínská scéna se představuje!

Tak jako rituální totem vprostřed prérie stojí mikrofon zaklesnut ve stojanu uprostřed podia. Napětí by se dalo krájet, šňůra si ani nedovolí sebemíň se pohnout. Jeden po druhém přistupují mistři slova připraveni do posledního rýmu bojovat o vítězství v nervy drásajícím klání. Publikum se nechává uhranout, rozesmát, rozplakat, dojmout - stejně tak může při sebemenším náznaku chyby a tuctovitosti soutěžícího nemilosrdně vypískat. Performativní žánr přednesu autorské poezie. Žádné kostýmy. Ani rekvizity. Vlastní text. Nebo improvizace. Dojetí! Smích? Dekadence?! A body publika! Slam!!! Vystoupí: JURA JURÁŇ VAŠEK Z AŠE V únoru 2019 začal aktivně se slam poetry. Ten samý rok vyhrál Cross Slam, platformu pro začínající slamové tvůrce a stal se tak nejúspěšnějším nováčkem roku. V roce 2020 projel díky Slam Poetry několik českých i slovenských štací. V září 2021 se stal Vicemistrem ČR ve slam poetry, v prosinci následujícího roku titul vicemistra obhájil. A vzápětí se stal bronzovým medailistou na Mistrovství Evropy v Římě. Skončil za vítězným Španělem a domácím Italem, který obsadil stříbrnou příčku. Svoje texty píše hlavně v divadelním duchu, takže častěji se jedná o performance, než o poetické básně s hlubokým přesahem. KVIDO LOTREK Olomoucko-vřesinský chachar vyznačující se divadelním projevem a melancholickými texty. Na slamové scéně se pohybuje sedm let. Momentálně organizuje slam poetry večery ve Zlíně, Opavě a Novém Jičíně. Moderuje. ANEŽ VON BÖHMERWALD Stále začínající slamerka ze Šumavy, která své básnické střevo odhalila na Hané. Vítězka plzeňské Kindergarden. ČERTOSLAV CINKOTA "Kolemjdoucí, kterého náhodně přihlásili. Vítěz ničeho." Vstupné: 150,-