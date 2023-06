MINT Market Uherské Hradiště

MINT Market se poprvé podívá do Uherského Hradiště a to rovnou ve společnosti festivalu Slovácké léto. V sobotu 8. července představí v Jezuitské zahradě to nejlepší z českého designu na padesát tvůrců a kreativců z celé republiky.

Na jednom místě najdete oázu s příjemnou atmosférou a designéry s jejich originálními produkty a dobroty od lokálních prodejců.