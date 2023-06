Oblíbený bystřický hudební festival Bystřické zámecké slavnosti se pomalu blíží ke svému malému jubileu. Letošní ročník bude již 28. To je poměrně dlouhá a pestrá historie. Ani Bystřickým zámeckým slavnostem se nevyhnuly covidové komplikace. Dnes už to jsou naštěstí jen vzpomínky, a tak se všichni můžeme těšit na letošní červen (9.–22. 6. 2023), kdy se budeme potkávat při večerech s hudbou v krásném prostředí, dobrou náladou a v očekávání krásného umění a výjimečných uměleckých výkonů. Jak říká Jan Páleníček, dramaturg festivalu a velký přítel našeho města, „hudba dokáže zázraky. Dokáže konejšit, zachraňovat, stmelovat a promlouvat do lidských duší. Je vzácností, o niž je třeba zodpovědně a náležitě pečovat“.

Program letošního ročníku festivalu BZS bude tvořit šest večerů. Všechny slibují skutečný umělecký zážitek zprostředkovaný našimi předními umělci. Představí se však také umělci zahraniční. Italský flétnista Massimo Mercelli vystoupí za doprovodu přední české harfistky Kateřiny Englichové. V závěrečném koncertu letošního ročníku BZS se představí slovenský soubor Ensemble Thesaurus Musicum.

