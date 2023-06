Oslava 2. narozenin Zyqarriho a 20 let chovu slonů

V neděli 4. června Vás zveme na velkou oslavu dvaceti let chovu slonů afrických a druhých narozenin prvního mláděte slona afrického v ČR! V rámci oslav budete moci zcela výjimečně zavítat i do nového chovného zařízení pro slony v Karibuni, který patří mezi tři největší zařízení svého druhu na světě.

Oslava odstartuje v 10.30 v Karibuni u velkého jezírka. „Bývalý ředitel zlínské zoo Ivo Klika zavzpomíná na počátky chovu slonů afrických, současný ředitel Roman Horský přiblíží budoucnost v podobě projektu Karibuni, jehož dominantou je právě chovné zařízení pro slony africké,“ uvedla vedoucí marketingu Romana Mikešová. Ve výběhu poblíž jezírka bude tou dobou již připraven i obří narozeninový dort pro slůně a trojici slonic. „Připravíme jej z těch největších sloních laskomin, základ bude tvořit seno a sláma, které doplní banány, hrozny, jablka, seno, větvičky stromů, salát nebo čínské zelí. Vršek dortu pak ozdobí velká dvojka u příležitosti druhých narozenin sloního samečka Zyqarriho. Pro slony to bude velké překvapení, určitě doporučujeme v tuto dobu k výběhu zavítat,“ pozvala návštěvníky Romana Mikešová.

Od 11.00 do 15.00 hod. pak bude možné zcela výjimečně zavítat do nového chovného zařízení v Karibuni, které patří mezi tři největší zařízení svého druhu na světě. „20 let chovu slonů afrických je pro nás opravdu mimořádné období, které přineslo nádherné, ale i těžké a náročné momenty. Proto jsme se rozhodli na jeden den zpřístupnit nejmodernější zařízení pro slony v evropských zoo. A to nejen u příležitosti zmiňovaných oslav, ale také jako naše poděkování všem návštěvníkům za neutuchající přízeň a podporu,“ zdůraznil ředitel zoo Roman Horský. Nedělní oslavy doplní zábavné „sloní“ dílničky na nádvoří zámku Lešná a speciální fotokoutek v Karibuni.

