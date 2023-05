Uherské Hradiště hostí Svátek fotbalu

McDonald's Cup, největší turnaj pro žáky prvních stupňů základních škol v České republice, se blíží ke svému velkolepému finále. Ve 24. ročníku tohoto fotbalového klání se utkají vítězové krajských kol, kteří budou mít příležitost zazářit na Svátku fotbalu v Uherské Hradišti. V napínavých zápasech se utkají vítězové tří kategoriích – A, B a nově i M, a navíc si fanoušci budou moci užít zápas osobností.

Okrsková, okresní i krajská kola McDonald’s Cupu jsou již dohrána a každý fanoušek žákovského fotbalu tak ví, kdo bude jeho kraj reprezentovat na velkolepém finále, na Svátku fotbalu. To se odehraje ve dnech 29. a 30. května na Městském stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti. V napínavých soubojích se utkají žáci kategorie A (1. – 3. třída), kategorie B (4. – 5. třída) a nově také kategorie M určené pro malotřídní školy, které to měly kvůli nižšímu počtu dětí ve škole doteď s účastí na McDonald’s Cupu složitější.

Souboj osobností

Kromě finálových zápasů nejmenších fotbalistů a fotbalistek bude mít veřejnost také možnost sledovat zápas osobností. Na tomto neobyčejném utkání se představí řada hvězd včetně Milana Petržely, Tomáše Hübschmana, Davida Lafaty, Zdeňka Grygera, Petra Švancary, Pavla Horvátha, Veliče Šumulikoskiho, Romana Čechmánka, Andrei Staškové, Aleny Pěčkové, Barbory Růžičkové, Jakuba Koháka, Petra Kolečka, Přemka Forejta a mnoho dalších.

Rekordní ročník

Letošní 24. ročník McDonald’s Cupu předčil všechna očekávání, do soutěže se přihlásilo neuvěřitelných 1908 škol a 3 147 týmů z celé České republiky. Tyto rekordní počty znamenají, že se do projektu zapojilo téměř 38 tisíc dětí. Již za uplynulých 23 ročníků se do McDonald's Cupu zapojilo více než 1,5 miliónu dětí, a turnaj si tak označení největšího sportovního projektu pro základní školy nenárokuje nadarmo.

Svátek fotbalu Uherské Hradiště 29. - 30. 5. 2023

Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty

PONDĚLÍ 29. 5.

13:15 Slavnostní nástup týmů na hlavním stadionu

14:00 – 17:00 Utkání v základních skupinách na hlavním a atletickém stadionu

14:00 – 18:00 Game Zóna

17:00 – 18:00 Utkání o umístění na hlavním stadionu a atletickém stadionu

ÚTERÝ 30. 5.

8:45 – 9:15 Slavnostní nástup týmů na hlavním stadionu

9:30 – 12:50 Utkání o umístění na hlavním a atletickém stadionu

9:30 – 13:30 Game Zóna

10:00 – 15:25 Živé vysílání Radiožurnálu Sport – R-stream

13:10 – 13:50 Exhibiční zápas týmu osobností a týmu McDonald‘s

13:55 Přímý přenos O2TV Sport

14:05 – 15:25 Finálová utkání turnaje

16:00 Slavnostní vyhlášení vítězů

Podrobný program Svátku fotbalu najdete na www.mcdonaldscup.cz