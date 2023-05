Identita V Zuzany Dvorské Šípové v Galerii Václava Chada

Hned dvě nové výstavy současných českých umělkyň otevírá ve čtvrtek 31. května Galerie Václava Chada na zámku ve Zlíně. Jednou z nich je expozice hyperrealistických obrazů s názvem Identita V. Jejich autorka Zuzana Dvorská Šípová je přední českou malířkou, která se věnuje tomuto směru.

Příběh cyklu Identita začal nalezením kufru s osobními předměty autorčina dědečka, který měl s sebou při totálním nasazení v městě Gladbeck v Německu. V nalézání souvislostí spojených s předměty denní potřeby malířce pomáhala babička, po jejímž úmrtí a vyklízení domu byly postupně objevovány i osobní předměty ostatních rodinných příslušníků.

Pro výstavu v Galerii Václava Chada byly vytvořeny obrazy z cyklu Identita V (2023) – Košilka I, Košilka II, Svatební košile, Věneček I, Věneček II, Háčkovaná krajka, Háčkovaná záclona, Jeho květy, Její květy, které rozšiřují cyklus o příběh prababičky.

Autorka na svých obrazech zachycuje konkrétní předměty či jejich fragmenty, u umělecké interpretace obrazu zdůrazňuje svůj osobní prožitek a vkládá do něj vlastní identitu. Pracuje s oživením vzpomínek a předmětů, které by neměly být zapomenuty v čase. Snaží se nám zprostředkovat intimní příběhy, které za nalezenými předměty stojí. Mnohonásobně zvětšené předměty jako by levitovaly v prostoru, samy o sobě se stávají pevným bodem v prázdnu, jak podotýká sama umělkyně.

Výstava Identita V je přístupná v Galerii Václava Chada v 1. poschodí zlínského zámku. Zahájí ji slavnostní vernisáž 31. května v 17 hodin a potrvá až do 7. září. Otevřeno je od středy do pátku a v sudé neděle, vždy od 13 do 17 hodin. V průběhu Zlín Film Festivalu bude navíc otevřeno od 3. do 4. 6. od 10 do 17 hodin a 6. 6. od 13 do 17 hodin.

Výstava se dá zhlédnout také formou komentované prohlídky, kterou povede přímo Zuzana Dvorská Šípová, a to 2. 6. v 17 hodin a v rámci dernisáže 7. 9. v 17 hodin.

Vstupné je ve výši 70 Kč, pro děti od 6 do 15 let, studenty a seniory 50 Kč, děti do 6 let a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mají vstup zdarma. Školní skupiny platí vstupné 40 Kč, pedagogický doprovod je zdarma. Vstup na vernisáž a dernisáž je zdarma