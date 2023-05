Výstava Serious Play Michaely Spružinové v Galerii Václava Chada ve Zlíně

Hned dvě nové výstavy současných českých umělkyň otevírá ve čtvrtek 31. května Galerie Václava Chada na zámku ve Zlíně. Jednou z nich je expozice objektů sklářské výtvarnice Michaely Spružinové Serious Play. Je rozdělena do třech částí – vstupní část může být nazvána českým přirovnáním „Holka krev a mlíko“, na ni navazuje úsek „Exotický pavilon“ a v závěru je to autorčina „Obrazárna“.

Autorka se věnuje náročné technice tažených skleněných nití, ze kterých formuje různé křehké struktury podobající se jemné síti nebo textilii. Vzniklý reliéf nechává lehnout ve sklářské peci, vznikne závěsný obraz. V případě prostorových objektů skládá tenoučké skleněné tyčinky jednu vedle druhé. Primárně pracuje s recyklátem – odpadovým sklem ze skláren, takovým, jakým je, včetně jeho vad a kazů, které přetváří v jí charakteristická díla.

Při návrhu expozice umělkyně vytvářela i zcela nová díla, zabývala se samotným prostorem galerie a zrealizovala site-specific instalaci. Každé zcela nezaměnitelné dílo má v sobě ukrytý příběh. Příběh, který je protkán do křehké skleněné sítě a při bližším zkoumání se postupně objevuje.

Výstava Serious Play je přístupná v Galerii Václava Chada v 1. poschodí zlínského zámku. Zahájí ji slavnostní vernisáž 31. května v 17 hodin a potrvá až do 1. září. Otevřeno je od středy do pátku a v sudé neděle, vždy od 13 do 17 hodin. V průběhu Zlín Film Festivalu bude navíc otevřeno od 3. do 4. 6. od 10 do 17 hodin a 6. 6. od 13 do 17 hodin.

Výstava se dá zhlédnout také formou komentované prohlídky, kterou povede sama Michaela Spružinová, a to 21. 6. v 17 hodin a v rámci dernisáže 1. 9. v 17 hodin.

Vstupné je ve výši 70 Kč, pro děti od 6 do 15 let, studenty a seniory 50 Kč, děti do 6 let a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mají vstup zdarma. Školní skupiny platí vstupné 40 Kč, pedagogický doprovod je zdarma. Vstup na vernisáž a dernisáž je zdarma.