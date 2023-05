Čokoláda Joanne Harris "Na francouzském venkově bylo, nebylo malé městečko, kde se žilo klidně a zbožně. Pokud jste patřili k místním, věděli jste, co se od vás očekává, kde je vaše místo. Když jste náhodou na něco takového zapomněli, někdo vám to velice rád připomenul. V dobrých i špatných časech, při hladu i hojnosti, vždy se toto místo drželo svých starých tradic. Až jednou zadul lišák severní vítr a do městečka přihnal nečekané hosty." Sladce melancholický a poetický příběh o tom, co nás odlišuje, co nás spojuje, o síle lásky i nenávisti.

Dramatizace laskavého příběhu Čokolády, autorky Joanne Harris. rezervace na: volnedivadlo@email.cz Hrají: Michaela Vrbová Kvido Lotrek Marie Kusáková Patrik Kříž Patrik Paušo Soňa Miklová Ludmila Keřkovská Sára Struhařová Nela Bulíčková Režie: Patrik Francl délka představení 75 minut vstupné 200,-