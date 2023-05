Třináctý ročník Meziříčské muzejní noci nabízí večer plný zážitků

Poslední květnový pátek, tj. 26. května, tohoto roku patří Meziříčské muzejní noci, a proto nedoporučujeme v tento den chodit brzo spát. Naskýtá se opět jedinečná příležitost zažít instituce plné kultury a aktivit v nevšední noční atmosféře.

Do Meziříčské muzejní noci se pravidelně zapojují instituce, které Valašské Meziříčí kulturně pozvedávají. A nebude tomu jinak ani tento rok. Instituce lákají k navštívení v průběhu nočních hodin svými speciálními programy.

„Pojďme společně hledat poklad nebo si zahalekat v Zámku Kinských, pozorovat hvězdy na Hvězdárně a nahlédnout do života nočního hmyzu v Kostele Nejsvětější trojice. Do krajiny umění plné melodií, tance či výtvarna se můžete pohroužit v ZUŠ A. Radoka. Kino Valmez promítne pásmo krátkých filmů pro menší děti a jejich rodiče FAMU v kině 02 a od 21:00 pásmo krátkých filmů Young and Short 22 pro teenagery a dospělé,” láká koordinátorka projektu, MgA. Vlasta Červenková. Tradičně můžete nahlédnout do dílen v Moravské gobelínové manufaktuře a do sklářské huti i školní budovy místní SUPŠ sklářské. Dynamickou ukázku nasazení čs. parašutistů v Protektorátu Čechy a Morava i stezku odvahy nabídne T. J. Sokol. Noc plnou her prožijme ve Vrtuli – svět her a poznání, zábavné aktivity i nahlédnutí do historie školy nabídne Gymnázium Františka Palackého a SVČ Domeček si připravil jedinečnou stezku plnou strašidel. “Rodinný vědomostní víceboj si můžete vyzkoušet v Knihovně, interaktivní hru v ZUŠ B-Art a ochutnávku naslepo v bistru Jako Doma. Nezapomeňte navštívit expozici v Muzeu řeznictví a výstavu v Prostoru. Na ptačích křídlech s Miroslavem Urbanem v Ráji Sýrů můžeme cestovat dále nočním putováním a nebo jej zakončit v M-klubu na diskotéce ve světelném labyrintu,“ vypíchla jen zlomek chystaných akcí koordinátorka projektu Červenková.

V Evangelickém kostele se vernisáží zahájí výstava děl vytvořených v Domově se zvláštním režimem v Pržně a seznámit se s tvorbou studentů Designu skla ze Zlína se můžete v Galerii Sýpka na komentované prohlídce výstavy. Propleťte se laserovými paprsky v Muzejním a galerijním centru a v Galerii Kaple si ušijte originální kousek.

Jako každý rok nebude chybět silniční vláček, který nočním putovatelům pomůže s přiblížením k daným institucím. Děti do tří let mají po celý večer vláček zdarma a ostatní mohou za 50 Kč jezdit vláčkem opakovaně. Návštěvníci si mohou vyzvednout svůj muzejníček v Turistickém informačním centru a v průběhu pouti po institucích sbírat razítka. Po nasbírání alespoň deseti razítek zde čeká symbolický dárek k dobrému pocitu z navštívených míst.

„Doprovodný program se bude odehrávat také na I. nádvoří zámku Žerotínů. Tradičně jej rozezní hudba napříč žánry. Od folku s nádechem balkánských melodií v podání mezinárodní skupiny divadelníků Fekete Seretlek, po alternativní ambient melodie z produkce NENÍ NĚMÝ až po experimentální rap skupiny P/\ST. Koncert valašské kapely NOCA si pro Vás připravili v Café Tucan. Nebude chybět ani divadelní představení slovinského divadla TEATRO MATITA, které osloví děti ale i dospělé,” doplnila Červenková. Neopakovatelné pouliční představení plné ohně za doprovodu živé hudby v podání bubeníků z Kubuku nabídne Fire jam, na němž se představí umělci a žongléři nejen z regionu, ale i z celé republiky a hodinu předtím si putovatelé mohou cirkusové prvky vyzkoušet.

Meziříčská muzejní noc je součástí celorepublikového festivalu Muzejních nocí. Více informací společně s podrobným programem naleznete na http://mmn.kzvalmez.cz/

Večerní procházku plnou objevování, budeme moci prožít v těchto institucích: Zámek Kinských Muzea regionu Valašsko, Moravská gobelínová manufaktura, Muzejní a galerijní centrum, SVČ Domeček, Městská knihovna Val. Meziříčí, Evangelický kostel, Kino Valmez, Hvězdárna Val. Meziříčí, T. J. Sokol Val. Meziříčí, Vrtule – Svět her a poznání, Muzeum řeznictví, Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Základní umělecká škola B-Art, Základní umělecká škola Alfréda Radoka Val. Mez, Prostor, Gymnázium Františka Palackého Val. Meziříčí, Galerie Kaple, M-klub, Galerie Sýpka a Kostel Nejsvětější Trojice. Zažít kulturní zážitek a zároveň se kvalitně občerstvit můžete v Café Tucan, Jako Doma, Ráji Sýrů, Schlattauerově kavárně a Zámecké kavárně.

(cer#2023)