Multižánrový hudební festival Busfest v pátek 21. dubna 2023 přiveze do parku u Baťovy vily již po 14. pořádnou porci kvalitní muziky a zábavy. Během jednoho odpoledne tě čekají 3 jízdy se 3 interprety ve 3 autobusech jedoucích za sebou, s dobrým jídlem, pitím, a ještě lepší atmosférou! Ale tímto to ani zdaleka nekončí, party jede dál a přibržďuje až na velkolepé afterparty na Svahu Zlín. Letos tě čekají tito interpreti: Forgen –⁠ DJ, rapper a moderátor The Mag Franc Alpa –⁠ cabareto-punková kapela ze Zlína Karlito –⁠ DJ známý z klubů Belmondo a S-klub v Olomouci

Lístek, který platí na všechny tři jízdy, si můžeš koupit na GoOut na tomto odkaze: bit.ly/BUSFEST2023 Pro více informací sleduj naše sociální sítě a web: Web: https://busfest.cz/ Instagram: https://www.instagram.com/ujetyfestival/ Facebook: https://www.facebook.com/Busfest TikTok: https://www.tiktok.com/@busfest