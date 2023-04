Gastro Brod Festival 2023

Již tradičně předposlední dubnová sobota bude patřit chutnému jídlu a skvělé zábavě. Louku za Muzeem J. A. Komenského v Uherském Brodě zaplní takřka 40 stánků a food trucků s pestrou gastro nabídkou a bohatým výběrem nápojů. Doprovodný program je připraven pro celou rodinu.

Už šestý ročník Gastro Brod Festivalu přinese 22. dubna od 10 do 19 hodin možnost zkusit tradiční i netradiční jídlo, exotické speciality, sladká jídla a široký výběr nápojů. Ochutnávka světových kuchyní od Itálie, Španělska, Indonésie a Řecka přes Mexiko, Egypt a Tyrolsko, to je jen stručný výčet toho, co budou moci návštěvníci Gastro Brod Festivalu 22. dubna ochutnat. Lokální produkty z bio farem, oblíbené hamburgery včetně jejich vegetariánských verzí, tacos po česku, ale také netradiční pochoutky v podobě pokrmů z jedlého hmyzu, sušených červíků, šafránu a chilli specialit. „Sledujeme aktuální trendy, a také čím dál častější požadavky návštěvníků na bezlepkové či vegetariánské verze potravin, proto i u nás na akci tyto produkty najdete,“ upozorňuje Lukáš Lauman z pořádající agentury Backstage agency. Gastro Brod Festival udělá radost i milovníkům sladkých dobrot – churros s mléčnou belgickou čokoládou, donuty, trdelníky, smažené karamelky a tyčinky. Připravena bude voňavá káva, domácí limonády, míchané alko i nealko drinky, víno od tuzemských vinařů a chutné pivečko. Na čepu bude Březňák a speciál z Minipivovaru Luhačovice. „Do Uherského Brodu přivezeme i náš unikátní stroj na točení piva, který jsme uvedli do provozu jako první na Moravě. Beerjet čepuje pivo rychle, přesně a jednoduše, a proto u pivního stánku fronty nečekejte,“ dodává s úsměvem Lukáš Lauman z Backstage agency. Od 11 hodin pak začne i doprovodný program na pódiu. S kuchařskou show se dvakrát představí Jiří Král a připraví pampeliškovou zmrzlinu a další speciality.

Hudební zábavu obstarají Kroky Michala Davida revival, Honza Grebík, FreeTom s Tomášem Mikulcem a The Dees Four. „Dvě dětská představení odehrají i herci z Divadla Brod,“ doplnila Markéta Gajdůšková, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu Uherský Brod, jenž zajišťuje právě doprovodný program. „Mimo to se mohou zejména děti těšit na aktivity se skauty a vystoupení šermířského klubu, festivalové hry a špekáčky.“ Festival se koná v prostoru nad Muzeem J. A. Komenského od 10 do 19 hodin. Vstupné je pro všechny zdarma. https://www.facebook.com/events/507321988144612