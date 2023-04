Vsetínský filmový maraton 2022

Vsetínský filmový maraton je název tradiční přehlídky pořádané Filmovým klubem Vsetín v kině Vatra. Její 25. ročník poběží od pátku až do neděle 21.-23. dubna a k vidění bude 14 filmů. V programu se budou střídat nové chorvatské filmy a snímky nestora chorvatské kinematografie Rajka Grliće. Rajko Grlić se s návštěvníky potká i naživo v on-line besedě. Text této zprávy přináší několik tipů na filmy, které by si žádný filmový fanda neměl nechat ujít. Slavnostní zahájení přehlídky za přítomnosti velvyslankyně Chorvatské republiky proběhne v 19 hodin před Grličovým výpravným historickým dramatem Čaruga. Film, který vypráví o osudech skutečného zbojníka a revolucionáře Jova Stanisavljeviće Čarugy, je zároveň filmovou metaforou odkazující na zvrhlost komunistického režimu. V Jugoslávii měl snímek premiéru v roce 1991, shodou okolností během prvních dnů války, jež provázela rozpad tohoto státu. Během válečného běsnění se poztrácely všechny filmové kopie a film zůstal zachován pouze na videokazetách. Ještě větší raritou bude projekce Grlićova snímku Josephine, která začne v pátek po půl desáté večer. Tento snímek se natáčel na přelomu tisíciletí v Česku a Německu a hlavní roli ztvárnil Miroslav Vladyka. Kvůli krachu německého producenta a nevyjasněným vlastnickým právům se tento film nikdy nedostal do filmové distribuce v žádné zemi. Úsměvný příběh malého českého člověka, který jede po pádu železné opony do Hamburku, aby zde splnil přání svého zesnulého otce, tak zůstal nejen českým divákům utajený. Možnost vidět tento film na plátně kina je tedy naprosto unikátní. Páteční program uzavře před půlnocí drama A byli jsme vám dobří. Režisér Branko Schmidt již mnohokrát ukázal, že se nebojí kontroverzních témat. Tímto filmem diváka zavede do prostředí chorvatských válečných veteránů. Zobrazuje jejich frustraci, která u mnohých pramení z neschopnosti žít život ve světě bez války.,

Ze sobotní nabídky bychom rádi upozornili zejména na celý večerní programový blok věnovaný Rajkovi Grličovi. Do hlavního večerního času je zařazen jeho doposud poslední film Ústava, který se odehrává v mikrokosmu jednoho záhřebského činžáku a na příběhu čtyř postav ukazuje, jak směšné jsou nejrůznější předsudky, xenofobie, homofobie, nacionalismus a náboženská nesnášenlivost. I přes závažnost vyjmenovaných témat se jedná o laskavý film, který má potenciál okouzlit každého diváka. Po Ústavě bude následovat v 19:45 on-line beseda s Rajkem Grlićem, na kterou naváže projekce filmu Léto bílých růží. Tento film natočil Grlić v anglické produkci s anglickými herci. Odehrává se však v Jugoslávii během posledních dnů německé okupace za druhé světové války. Hlavními hrdiny jsou plavčík říční plovárny a mladá vdova po partyzánovi, jíž před Němci ukrývá. Závěr sobotního večera obstará patrně nejoceňovanější Grličův snímek Jen jednou se miluje, který lze velmi zjednodušeně charakterizovat jako jugoslávskou variaci Jasného Všech dobrých rodáků. Grlićova reflexe násilné kolektivizace venkova Jasného film v některých ohledech překonává.

Nedělní program odstartuje již v 9:30 ráno. Konkrétně filmem Tereza37, pod kterým je podepsán Danilo Šerbedžija. Tento snímek je skvělým příkladem toho, v čem současná chorvatská kinematografie vyniká. Dokážou natočit příběhy obyčejných lidí poutavým a zároveň velmi uvěřitelným způsobem. Takový je i příběh sedmatřicetileté Terezy, která touží po tom, stát se matkou. Festivalový program uzavře ve 14 hodin debut mladé chorvatské režisérky Antonety Alamat Kusijanović Muréna. Příběh mladičké Julie, která se snaží vymanit z vlivu svého otce, byl v Chorvatsku i ve světě velmi kladně přijat. A proto také obstará důstojnou tečku za 25. Vsetínským filmovým maratonem.