Zlín Design Week

Zlin Design Week je týdenní festival propojující designéry, firmy a milovníky designu. Jeho 9. ročník proběhne od 3. do 10. května 2023 na několika místech města Zlín. Součástí akce jsou odborná konference, výstavy, módní show, venkovní instalace, workshopy a mezinárodní soutěž pro designéry do 30 let Best in Design.

Tématem tohoto roku se stal princip univerzálního designu – „Design pro všechny“ a tato myšlenka se bude prolínat celým festivalovým týdnem. Jeden z hlavních řečníků míří doslova ke hvězdám. Je jím průmyslový designér Nima Shahinian, jediný norský kandidát na astronauta. Do vesmíru bude cestovat s lidmi s pohybovým omezením. Téma univerzálního designu je mu blízké ve všech ohledech.

