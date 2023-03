Pekař z Titanicu

Příběh obyčejného Charlese Joughina, který dělal, co měl. Titanic, hvězdná noc 1912. Náraz a led kolem. Led přímo před vámi. Pekař má slinu, láhev otevřenou, ale na klid není čas. Deset bochníků chleba do každého člunu. Tím to nekončí, ne pro něj. Voda bere lidi, stoupá, parník brzy zmizí. Charlese čekají minuty humanismu, ve kterých si buďto udrží příčetnost nebo ke dnu půjde taky.

Symbolistické drama naděje, zániku i bezedného lidství. hrají Kvido Lotrek Patrik Kříž Štěpán Przezwiecki Patrik Francl autor, režie Patrik Francl délka představení 75 minut vstupné 200,-