Vypsaná Fixa Kusy radosti Tour 2

Nadějí světa se může stát každý z nás. Skupinu Vypsaná fixa v tom podpořil i herec Pavel Liška. Vznikl tak klip Bagrista ze Suezu.

Vypsaná fixa odstartovala novou sezonu speciálním koncertem. Vyprodala ho za půl minuty! A zve na druhou část úspěšného turné Kusy radosti II.

Pro Vypsanou fixu byl rok 2022 mimořádně plodný a úspěšný. Kapela v květnu vydala nové, v pořadí již desáté album Kusy radosti, které bylo pozitivně přijato kritikou i fanoušky. Oznámení „Vyprodáno!“ se následně neslo celou fixí koncertní sezonou. Týkalo se jak křtu v Ledárnách Braník v Praze, tak deseti zastávek Kusy radosti tour I. Vše vyvrcholilo koncem roku ve Velkém sále pražské Lucerny, kde se ten večer kromě návštěvníků zpotily i tamější stěny. V průběhu roku Fixa ještě přitápěla pod kotlem a okořenila svou nahrávku Kusy radosti novými klipy na pecky Buvol a Kouřící miminko.

Vydařenou sezonu si poprvé užil také Kryštof Mašek, který nastoupil po odchodu basáka Mejna.

Vypsaná Fixa se nachází v životní formě, nadále nezahálí a připravila nový klip na další píseň z alba Kusy radosti. Tentokrát vybrala skladbu Bagrista ze Suezu. Jak už to u Fixy bývá, z reálné události nechá vzniknout písničku, co má sílu a přesah a nenápadně vás dovede ke sdělení, které autor textu a zpěvák Márdi dovede vyjádřit výstižně ve zkratce.

Márdiho k napsání textu inspiroval příběh ze Suezského průplavu. Zpívá se v něm „naděje světa jsem já“. Tedy že každý z nás se může v jeden konkrétní okamžik stát nadějí celé zeměkoule. „Nikdo není tak malý, aby nemohl dělat velké věci,“ dodává Márdi.

Vypsanou fixu a tuhle myšlenku podpořil i herec Pavel Liška, který si s chutí zahrál hlavní roli v klipu Bagrista ze Suezu.

Márdi říká: „Inspirovala mě situace, která nastala po zablokování Suezského průplavu obří nákladní lodí. Náš svět se najednou ocitl bez přísunu veškerého možného zboží, které si denně objednáváme. Jediný, kdo nás mohl zachránit, byl neznámý chlap s malým bagrem. Naděje celého světa se upíraly na něj. Přišlo mi to vtipné, epické a dojemné zároveň. A tak jsem vzal kytaru a vznikla tahle věc.“

O zajímavý zvuk skladby se postarali producenti desky Dušan Neuwerth a Ondřej Ježek. Místo bicích je zde využitý pravěký Rytm Ace a pláč dítěte evokuje japonská hračka chihuahua.

Jasnou volbou na zfilmování písničky se stal režisér Tomáš Bláha, který vysvětluje: „Márdi mi poslal celou desku a ať si vyberu. Okamžitě mě zaujal právě Bagrista. Vlastně se ujal hned první nápad. Věděli jsme, že se Suezem v česku nic nenatočíme a taky jsme si řekli, že nechceme být úplně popisní. Proto jsme text písně trochu parafrázovali českým prostředím a řekli si, že uděláme takový prequel té skutečné události, což vlastně vysvětlujeme koncem našeho klipu. Velké téma byl hlavní představitel. Na začátku jsme si vysnili fenomenálního herce Pavla Lišku a on kývl. Byl naprosto skvělý svým vřelým a lidským přístupem.“

První letošní vystoupení Vypsané fixy se uskutečnilo v klubu Café v lese v Praze 3. února. Večer byl věnovaný kultovnímu albu Bestiálně šťastní, od jehož natočení uplynulo dvacet let. Jde o nejrychleji vyprodaný koncert skupiny za celou její existenci, neboť vstupenky byly pryč za pouhých 30 vteřin!

Tento extrémní zájem inicioval nápad odehrát celé album Bestiálně šťastní od A do Z znovu v létě, a to v rámci festivalu Rock for People. Místem, kam se vejdou všichni zájemci pod pódium, se tedy stane Hradec Králové, a to 16. 6. 2023.