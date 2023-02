Slam poetry exhibice

Tak jako rituální totem vprostřed prérie stojí mikrofon zaklesnut ve stojanu uprostřed pódia. Napětí by se dalo krájet, šňůra si ani nedovolí sebemíň se pohnout. Jeden po druhém přistupují mistři slova připraveni do posledního rýmu bojovat o vítězství v nervy drásajícím klání. Publikum se nechává uhranout, rozesmát, rozplakat, dojmout - stejně tak může při sebemenším náznaku chyby a tuctovitosti soutěžícího nemilosrdně vypískat. Performativní žánr přednesu autorské poezie. Žádné kostýmy. Ani rekvizity. Vlastní text. Nebo improvizace. Dojetí! Smích? Dekadence?! A body publika! Slam!!!

Vystoupí: KVIDO LOTREK (básnický lotr z Vřesiny, olomoucký emigrant, moderuje) ELISABETH (slamová šlechtična ze starobylého žánrového rodu z Hané) MALDA (finalista MČR 2022,talentem postřelené postřelmovské básnicko-performativní střevo) ADAM (slamastycká (sex)bomba, mladá krev, co víří krev (a občas i saje) ...a třeba právě ty! Slam poetry je otevřená disciplína, která vítá nové tváře. Chceš-li si urvat své místo na pódiu, piš do messenger chatu stránky Slam poetry CZ (a povinně jí dej like ;)), anebo přímo na FB události.