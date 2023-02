Jazzový zámek: Naama Guggenheim

Energický soulový hlas kombinovaný s jemným elektronickým beatem v rytmech rocku, gospelu a R’n’B. To vše přiveze do Zlína izraelská multikulturní zpěvačka, skladatelka a producentka Naama Guggenheim v rámci svého evropského turné. V písních pracuje s hravými a inovativními melodiemi, ke kterým připojuje své vlastní hluboké, upřímné texty. Umělkyně z Tel Avivu žila také ve švýcarském Bernu a americkém Clevelandu a dědictví těchto tří kontinentů se promítá i do její tvorby. Znatelná je také zkušenost z prestižního pěveckého sboru The Shaker Heights High School Grammy. Naama pronikla do celosvětových žebříčků a rozhlasových playlistů. Její živá vystoupení jsou působivou emotivní show.

Písně pro své album nazvané 90% z roku 2021 napsala, produkovala a nahrála v různých částech světa. Ve Zlíně její koncert doprovodí kapela. Vstupenky zakoupíte v předprodeji od února v showroomu Živého Zlína na nádvoří zámku Zlín a dalších prodejních místech. 10. března 2023 v 18 hodin na zámku Zlín Koncert přináší příspěvková organizace Živý Zlín. Aktuální informace na www.kulturazlin.cz.