Wohnout - Zlín

Skupina WOHNOUT se vrací po delší odmlce opět do Zlína! Koncert Wohnoutů bude doprovázet předkapela MINAMI. Můžete se těšit také na JIM BEAM TRUCK! Předprodej: https://www.smsticket.cz/vstupenky/32696-wohnout... Kapela WOHNOUT byla počata někdy kolem roku 1988 a nastal prenatální věk. Zkoušeli jsme, měli i dva veřejné koncerty, ale vesměs to bylo všecko takové neopravdové. Pravidelně koncertovat jsme začali na jaře roku 1996 a od té doby odehráli stovky koncertů. To považujeme za naše opravdové zrození. V roce 1999 nám vyšla první deska a v průběhu následovalo osm dalších. Také jsme vydali jedno DVD, Bestofku a pár dokumentů.

Největším naším koníčkem jsou klipy, kterých máme mraky. Wohnouti jsou klubová a festivalová kapela. Do dvou kytar, basy a bicích zpíváme všichni čtyři. Nejhorší na tom je, že nikdo z nás není soudný a zpívat nepřestane. Pokud nás někdy někde uvidíte hrát, berte v potaz, že hudbu děláme sice srdcem, ale není to znát. Jsme totiž děsný kameňáci.