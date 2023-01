Pasion de Buena Vista (Cuba) ve Zlíně

Pasión de Buena Vista přiváží do ČR původní kubánskou hudbu proslavenou filmem Buena Vista Social Club!



Soubor Pasión de Buena Vista se vrátí do ČR po úspěšné tuzemské premiéře a v rámci evropské části turné zavítá v lednu a březnu 2023 rovnou do čtyř měst: Prahy, Ostravy, Brna a Zlína. Návštěvníky čeká bezmála dvouhodinový karneval kubánské hudby ve všech jejích podobách. Výpravné představení hýří smyslnými rytmy a barevnými kostýmy, choreografie je navíc doplněna speciálními projekcemi a světelnou show. Na podiu se představí patnáctičlenný soubor s prvotřídními zpěváky, tance zajišťuje taneční soubor El Grupo De Bailar. Pasión De Buena Vista shlédlo již přes 600000 diváků ve 35 zemích na více než 600 představeních.