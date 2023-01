Josef Lada – Velká výstava obrazů ve Zlíně

Nechejte se okouzlit tvorbou jedné z nezaměnitelných osobností českého výtvarného umění 20. století, jejíž díla dokonale vyniknou v kulise originálních prostor Galerie Desítka v 10. podlaží na střeše Obchodního domu Zlín, a to denně od 10 do 18 hodin od 18. 1. do 19. 3. 2023.

Uspořádat výstavu snad nejznámějšího malíře českého mýtu je vždy velkou výzvou. Jen málokdo by neznal slavná vyobrazení Ladovské zimy, kocoura Mikeše, vodníků a ponocných. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek a přijďte se podívat na skvosty Ladovy tvorby. V expozici je k vidění 118 originálních děl Josefa Lady. Pro návštěvníky jsou též připraveny ke zhlédnutí unikátní promítané dokumentární filmové snímky, nebo je možno se začíst do odbornějších textů, které doplňují výstavu.

Hlavním partnerem výstavy se stal Památník národního písemnictví v Praze. Vzhledem k tomu, že dílo Josefa Lady je zastoupeno v celé řadě státních galerií, ale většinou jen několika málo obrazy, bylo třeba oslovit i další partnery ze všech koutů Česka. Mezi ně patří Městská galerie Litomyšl, Středočeská galerie – GASK Kutná Hora, Oblastní muzeum Praha – Východ, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Východočeská galerie v Pardubicích – Gočárova galerie, Oblastní galerie Liberec, Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Město Pelhřimov, Muzeum umění Olomouc – MUO, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích a soukromá sbírka rodiny Ladových.

Výstava je koncipována jako retrospektivní. Návštěvníci tedy mají možnost obdivovat dílo Josefa Lady z raného období, kdy byl inspirován Mikolášem Alšem, až po vrcholné a naprosto nezaměnitelné výtvarné projevy jednoho z největších malířů své doby.

Večerní komentované prohlídky

Užijte si nevšední zážitek z výstavy a zúčastněte se večerní komentované prohlídky! Ve vybraných termínech čeká návštěvníky 20minutová komentovaná prohlídka s galeristou Pavlem Chmelíkem, poté si budou moci užívat večerní výstavu s jedinečnou atmosférou a výhledem na večerní Zlín.

Termíny večerních komentovaných prohlídek budou průběžně zveřejňovány na webstránkách Obchodního domu Zlín a na Facebooku galerie Artrium.

Z důvodu omezené kapacity je nutná rezervace, a to na tel: +420 604 446 087 nebo e-mailu: nevralova@artriumzlin.cz

Cena vstupného na večerní komentovanou prohlídku je 220 Kč/osoba. (Není možné uplatnit slevu na dítě, seniora, ZTP, studenta ani rodinné vstupné.)

Komentované prohlídky pro školy a větší skupiny

Pro školy jsou připraveny komentované prohlídky s možností doplnit je zábavným testem.

Tato akce je ideální tip na školní výlet pro třídy základních škol a středoškoláky.

Pedagogický doprovod má vstup zdarma.

Rezervovat termín je možné na nevralova@artriumzlin.cz

Po domluvě předem je možné navštívit výstavu ve všední dny už od 8 hodin – kontaktujte prosím paní Nevřalovou na tel. +420 604 446 087.