Setkání s Kateřinou Šedou nad projektem Z nohy na nohu

Světově uznávaná sociální architektka Kateřina Šedá se setká se Zlíňany, aby si s nimi popovídala o projektu Z nohy na nohu, který navrhla speciálně k výročí města. O to, jaký zážitek byl nosit boty s kamerou se podělí také samotní aktéři, kteří netradiční obuv vynesli v uplynulém roce do ulic.

Kateřina Šedá: Z NOHY NA NOHU

Boty, co slyší! Boty, co mluví! Boty, co vidí!

Originální boty, vyrobené pro unikátní projekt realizovaný při příležitosti oslav 700.

výročí města Zlína, se v lednu vydají na svou zatím poslední cestu – do sálu

kolektivního domu.

Právě tady se bude konat moderovaná debata k projektu Z NOHY NA NOHU, kam

dorazí nejen naše boty, ale i autorka projektu Kateřina Šedá, její tým a několik

účastníků.

Pevně věříme, že i vy!

V červnu 2022 chodily boty na nohách lidí bez zastavení po Zlíně, navštívily místa

všeobecně známá, ale i ta, o jejichž existenci jste možná vůbec nevěděli. Každý

jejich krok snímaly kamery umístěné přímo v nich a vznikl tak nevídaný roadmovie.

Název místa: Sál v kolektivním domě

Termín: 25. ledna 2023 od 17 hodin

www.znohynanohu.cz