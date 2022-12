Zimní Zoo Zlín

Za přispění Mikuláše, anděla, čertů z Bylnice, dětského souboru Trnečka a více jak pětistovky návštěvníků jsme rozsvítili vánoční strom a světelnou výzdobu. Zveme vás na návštěvu zimní zoo!

Areál zahrady a hlavní vstup zdobí světelná výzdoba, vánoční strom na nádvoří zámku Lešná a menší stromek u hlavního vstupu do zoo.

Zavítat k nám můžete každý den včetně Štědrého dne, Silvestra a Nového roku. Od 25. prosince do 1. ledna 2023 navíc prodloužíme i otevírací dobu, pokladny a turnikety budou otevřeny do 16.30, horní část areálu a pavilony Zátoka rejnoků a tropická hala do 17.00 hod.

VÍCE INFORMACÍ ZDE