Splyňte si svoje přání

Před Vánoci myslíme všichni na to, co bychom chtěli. Zimní slunovrat ale odedávna symbolizuje i potřebu uzavřít vše staré a udělat si v sobě i ve světě kolem sebe pořádek. Čisto pro to, co přijde v novém roce. Než se nám na Vánoce splní všechna přání, pojďme se zbavit toho, co nás tento rok pálilo. Pojďme to, co nás pálilo, prostě spálit!

Přijďte na oslavu zimního slunovratu ve středu 21. 12. do parku u zámku a staňte se součástí ojedinělého happeningu. V 16 hodin se sejdeme před vstupem do multimediální expozice Zlínská zrcadla a sepíšeme všechno, co nás štve a čeho se chceme zbavit. Se začátkem nautického západu slunce, který začíná o půl páté, se rozezní všech 16 zrcadel hudební kompozicí, kterou speciálně pro tento den, složil Michal Rataj.

STAND UP A OPEN MIC NA ZLÍNSKÝCH ZRCADLECH

Říkáte si, že to zní dobře, ale že je venku zima a nuda? Tak, co zkusit stand up na 5 minut? Na jednom ze zrcadel vystoupí stand up komička Alex Macháčová /Call Me Kotě, aby předvedla, že stand up se dá dělat úplně všude. Na dalším zrcadle můžete vystoupit i vy… Pokud to chcete zkusit, využijte odborného stand up koučinku a přihlaste se předem (na email iam@notyourmummy.cz nebo přes fb stránku Zlínská zrcadla), abyste před publikem nepohořeli.

Uvolněni a pobaveni přistoupíme k aktu pálícího rituálu. Za hudebního doprovodu kytaristy, multiinstrumentalisty a zlínského rodáka Petra Filáka spálíme seznam věcí, které nás už v roce 2023 pálit nebudou.

ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKY

Jakmile se účastníci zbaví toho, co je tížilo, bude jim na závěr ještě nabídnuto symbolické očištění formou “pomazání” rukou nahřívaným olejem s kadidlem, myrhou a plátky 24karátového zlata. Zážitek zbavení se tíhy tak bude umocněn očistnou procedurou, kterou pro zájemce odborně provede Anna Škopková, masérka a performerka z platformy BALME.cz. Účastníci tak budou odcházet s pozlacenýma rukama. A zlaté ruce, to je přesně to, na co region města Zlín sází už 700 let.

Happening Splyňte si přání proběhne ve středu 21. 12. 2022 v sadu Svobody od 16 do 18 hodin.