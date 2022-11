8. ročník Festivalového půlmaratonu Monet+ Zlín 2023

Oblíbený běžecký závod ulicemi festivalového Zlína se v roce 2023 uskuteční ve standardním termínu Zlín Film Festivalu, a to v neděli 4. června. Jedná se silniční běžecký závod na distanci 21,097 kilometrů pro širokou veřejnost bez nutnosti příslušnosti ke sportovnímu oddílu či klubu. Součástí akce je závod na 10,5 km jednotlivců, tandemů a čtyřčlenných štafet na 4 x 5,25 km.

8. ročník závodu odstartuje v 10:00 hodin od Kongresového centra Zlín. Registrovat se na jednotlivé tratě běhu je možné na www.zlinskypulmaraton.cz, kde jsou také uvedeny podrobné informace o závodě i aktuálních cenách startovného. V tuto chvíli platí do konce ledna stejné částky jako loni. Běžci, kteří se rozhodnou závodu zúčastnit a přihlásí se již nyní, zaplatí tedy za startovné jednotnou částku 699 Kč. A to bez ohledu na to, zda si zvolí půlmaraton nebo čtvrtmaraton, ale také pokud poběží ve čtyřčlenné štafetě nebo v tandemu dvojic. Od února se startovné zvýší na 899 Kč, od začátku dubna potom na částku 999 Kč za osobu.

V rámci registrace získávají běžci také řadu atraktivních benefitů jako například vstupenky na filmové projekce nebo občerstvení během závodu. V případě zájmu si mají možnost závodníci dokoupit i originální ročníkové funkční triko CRAFT.

Více na www.zlinskypulmaraton.cz