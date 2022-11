8. ročník závodu Kovářská pětka

Už po osmé se mohou 12. listopadu velcí i malí běžci postavit na start Kovářské pětky. Závod, který probíhá ulicemi bývalého baťovského areálu ve Zlíně, nabídne hlavní pětikilometrovou trať i kratší úseky pro děti. Novinkou letošního ročníku je Indiánský běh na 1900 metrů. Registrovat se lze předem online nebo na místě v den závodu.

Tři okruhy ulicemi továrního areálu čekají v sobotu 12. listopadu na účastníky běhu Kovářská pětka. Hlavní závod na 5 km odstartuje ve Vavrečkově ulici od 72. budovy v 10:35 hodin. Předcházet mu budou od 9:30 hodin dětské závody na 180 a 360 metrů. Současně s hlavním během pak vyrazí na trať také nejstarší děti v závodu na 1900 metrů a účastníci Indiánského běhu. Běží se jedno kolo a není zde žádné věkové ani výkonnostní omezení. Proto si mohou v klidu vyzkoušet trať a zažít atmosféru závodu i ti, kdo si zatím na pět kilometrů netroufnou.

Registraci do hlavního závodu a do Indiánského běhu lze provést online na https://behyzlin.cz/event/37, a to až do 10. listopadu, startovné činí 150 Kč pro dospělé a 50 Kč pro juniorské kategorie (ročník 2004 a mladší). Přihlásit se bude možné i na místě, dospělí pak zaplatí 250 Kč, junioři 100 Kč. Do dětského závodu proběhnou registrace pouze na místě před závodem, startovné je ve výši 20 Kč.

Závod pořádá Kovárna VIVA společně s Běhy Zlín. Občerstvení je zajištěno.

Více na www.behyzlin.cz

Program Kovářské pětky 2022: 8:30 hodin – Zahájení prezence a registrací na místě 9:15 hodin – Konec registrací do dětských závodů

9:30 hodin – Start závodu holek na 180 m (ročník 2016-2019)

9:35 hodin – Start závodu kluků na 180 m (ročník 2016-2019)

9:45 hodin – Konec registrací do hlavního závodu

9:50 hodin – Start závodu holek na 360 m (ročník 2013-2015)

9:55 hodin – Start závodu kluků na 360 m (ročník 2013-2015) 10:35 hodin – Start závodu holek i kluků na 1900 m (ročník 2009-2012) 10:35 hodin – Start hlavního závodu na 5000 m + Indiánského běhu (1900 m) 11:15 hodin – Vyhlášení vítězů