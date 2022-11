Svatomartinské hody, večer s bílými lanýži i Škola vaření ve Zlíně

Ochutnejte svatomartinské víno i husí speciality. Poznejte jednu z nejdražších delikates na světě – vzácné bílé lanýže. Vydejte se do Školy vaření, naučte se péct chleba nebo nahlédněte do tajů vietnamské či japonské kuchyně. To vše, a ještě mnohem víc, vás čeká v listopadu ve zlínské Bistrotéce Valachy.

Na čas svatomartinského hodování se těší snad každý gurmán a milovník vín. Nenechte si ho ujít ve zlínské Bistrotéce Valachy, kde se v půlce listopadu otevřou lahve svatomartinského vína a nebude chybět ani Svatomartinská husa. Až do 20. 11. se tady můžete těšit nejen na husí kaldoun, játra na portském víně nebo konfitovaná husí stehna se zelím a dýňovým knedlíkem, ale také na Svatomartinské pekáče pro čtyři osoby, abyste si užili stolování s celou rodinou.

Pokud rádi ochutnáváte netradiční speciality, vydejte se tady do desátého patra, do Galerie Desítka, kde se 17. 11. koná degustační večer plný pokrmů s vzácnými bílými lanýži a dalšími italskými delikatesami. Doplňte to unikátním prostředím Desítky s výhledem na Zlín a mimořádný zážitek je jistotou. Počet míst je omezený, proto si svůj stůl rezervujte včas.

Všechny milovníky přípravy dobrého jídla pak zve Škola vaření v Bistrotéce Valachy na kurzy, které pořádá pod vedením špiček ve svém oboru: 13. 11. se můžete zúčastnit Kurzu pečení kvasového chleba, 15. 11. Vietnamské kuchyně, 21. 11. Japonské kuchyně a 28. 11. Italské kuchyně.

Tip na prosinec: Bistrotéka Valachy v Galerii Desítka pořádá v neděli 4. 12. brunch v duchu ochutnávky „vánočních delikates“ z různých zemí.

Místo: Bistrotéka Valachy, nám. Práce 2523, Zlín

Termín: 11.–28. 11. 2022

Více informací: www.bistrovalachy.cz