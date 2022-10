Jan Saudek Zlín 2022 - Velká prodejní výstava fotografií ve Zlíně

U příležitosti otevření zcela nových prostor stálé prodejní galerie výtvarného umění Artrium ve Zlíně na ulici Štefánikova 7241 se koná velká prodejní výstava fotografií Jana Saudka, a to v době od 8.10. do 4.12.2022 v pracovních dnech od 10 do 18 hodin, v sobotu od 10 do 12 hodin.



Jde o pečlivě vybraný soubor originálních fotografií největšího českého fotografa - od nejstarších témat spjatých se vzpomínkami na dětství či známými figurálními motivy zasazenými do průmyslové krajiny, přes témata rodiny a vlastenectví, až po poslední díla, v nichž Jan Saudek svým osobitým až provokativním způsobem zachycuje na stylizovaných fotografiích ženské tělo jako oslavu jeho krásy a přirozenosti. Zároveň je zde k vidění také grafické dílo Jana Saudka.



Galerie Artrium připravila pro tuto výstavu kolekci fotografií z celého tvůrčího období Jana Saudka. Návštěvníci tak mohou zhlédnout mistrovy proslulé fotografie z konce 60. let, světově známá díla z let 70., i tzv. "top" fotografie, ikonická díla velmi dobře známá široké veřejnosti - Slovanská dívka se svým otcem, Tanečnice, Panenky, Černá slza, Čas, Příběh jedné lásky, ...



Návštěvníci, sběratelé a milovníci umění si mohou originální fotografii samozřejmě zakoupit nebo si vybrat z nabídky signovaných knih a katalogů, plakátů a pohlednic. Každá zakoupená originální fotografie je dodána spolu s certifikátem autenticity vyhotoveným osobně autorem.