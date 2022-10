GR20 – nejtěžší trek Evropy s batohem pod 3,5 kila

Přednáška o přijímání výzev a posouvání vlastních hranic. Přednáška, která tě naučí cestovat nalehko…

„Jedna z nejdrsnějších tras na světě“, „víc lezení po skalách než chůze“, „křest ohněm“ – to je jen pár legend, které se vznáší nad proslulým dálkovým trekem GR20 napříč Korsikou. Je opravdu tak obtížný? Nebo jde o marketingový tah, jak na ostrov přilákat víc turistů toužících překonat sebe sama? Strávil jsem 16 dní v horách pod spalujícím sluncem, nachodil 180 kilometrů, zdolal extrémní převýšení a sáhnul si na dno fyzických sil, abych to zjistil.

Jsem minimalista, takže jsem osekal výbavu až na dřeň a vyrazil na náročnou pouť ultralehce – jen s tím nejnutnějším k přežití. Základní váhu batohu (base weight) jsem srazil na míň než 3,5 kila. Nemožné? Jen pro ty, co si nevěří!

Nakoukni do mého batohu a zjisti, co si zabalit na cestu a co je naopak totální zbytečnost. Na přednášce prozradím, jak si jednoduše odlehčit výbavu, aby nechybělo to podstatné. Odzkoušené tipy a triky se ti budou hodit při výletu na Sněžku i na Pacifické hřebenovce. Ultralehké trekování zvládne každý – stačí jen vědět, jak na to. Tak řekni bye-bye těžkým batohům a pojď objevovat svět nalehko!

Vstupenky:

https://zjednoduseno.cz/gr20/