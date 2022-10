35. Mikulášský běh s Cyrilem pro Krtka

Charitativní běžecký závod seriálu Běhy Zlín na 10 a 5 kilometrů ve Zlíně-Loukách. Akce je určena pro širokou veřejnost. Hodnotné ceny, bohatá tombola, teplé občerstvení, pamětní medaile, bohatý startovní balíček v ceně startovného. Výtěžek z akce putuje pro Nadační fond Krtek při dětské onkologii v Brně. Prezence a registrace: od 09:30 do 11:30 hodin. V zázemí šaten fotbalového hřiště je možno se převléknout. Sprchy jsou k dispozici. Start závodu: 12:00 hodin Délka tratě: 10km (hlavní závod) a 5km Povrch: cyklostezka a polní cesta Startovné: 400,- (při registraci a platbě online do 2. 12. do 16:00 hodin), 500,- při registraci a platbě na místě Teplé občerstvení zajištěno – ionťák, čaj, teplá polévka po závodu, ovoce, Cyrilovy brambůrky Věkové kategorie pro obě tratě dle pravidel soutěže Běhy Zlín - https://www.behyzlin.cz/pravidla- souteze/

Ceny pro vítěze: hodnotné ceny dle možnosti pořadatelů Startovní balíček: pro běžce je připravena bohatý startovní balíček – běžecký šátek nebo běžecká čelenka nebo pásek na startovní čísla. Cyrilovy brambůrky. Dárky od dalších partnerů. Popis závodu: Závod odstartuje přímo na travnatém plácku vedle hřiště. Trasa pak vede po široké travnaté cestě podél řeky Dřevnice od hřiště směrem do Prštného. Tady běžci přeběhnou řeku přes dřevěnou lávku a vrací se po cyklostezce zpátky do Louk. Zde se poběží přes silnici „U Dřevnice“ dál po cyklostezce směrem do Zlína-Malenovic. U ulice Horní Mlýn se přes betonový mostek přebíhá na druhý břeh řeky Dřevnice a trasa vede zpět do prostoru startu opět po polní pěšině. Těsně před cílem pětikilometrové trasy se opět přebíhá silnice „U Dřevnice“. Trasa: https://mapy.cz/s/nehofedamo Doprovodný program Mikulášský a čertovský rej - nejrůznějších kostýmech včetně čertovských masek Krampus! Polní kuchyně s gulášem a plackami z období první světové války včetně flašinetu.

Mikulášský doprovodný překážkový běh pro děti - Pro děti do 15 let je připraven v rámci doprovodného programu překážkový běh ve spolupráci s tréninkovou skupinou Spartan group Holešov. Připraveno je 10 překážek, délka tratě je cca 1km. U překážek asistují čerti, andělé a Mikuláši. Malé děti mohou na trať v doprovodu rodičů a nemusí absolvovat všechny překážky.Děti se do závodu registrují na místě. Děti startují jednotlivě v době od 10 do 11:30 hodin. V cíli závodu je pro děti připravena Mikulášská nadílka od Cyrilových brambůrek a partnerů akce. Startovné dobrovolné – výtěžek půjde na Nadační fond Krtek Mikulášká nadílka - pokud rodiče chtějí dítěti předat vlastní Mikulášskou nadílku, mohou se na místě domluvit s Mikulášem.