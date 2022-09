Už příští sobotu 8. října se uskuteční repríza přednášky „Ženy v životě Tomáše Bati“, a to od 17:00 v Infopointu Památníku T. Bati ve Zlíně. Dozvíte se zajímavosti o ženách, které sehrály v životě geniálního podnikatele důležitou úlohu, podporovaly ho a formovaly. Po přednášce budou mít návštěvníci exkluzivní možnost nafotit si interiér slavnostně nasvíceného Památníku.

Zajímalo by vás, jak ovlivnila malého Tomáše jeho maminka a později nevlastní matka? Nebo jaký byl vztah sourozenců Tomáše a Anny, která spolu s ním a starším bratrem Antonínem založila firmu Baťa? A co třeba Tomášova první láska? To a mnohem více vám prozradí průvodkyně Památníku Irena Mošaťová.

Na přednášku v Infopointu je omezená kapacita na max. 50 účastníků. Proto doporučujeme si rezervaci nebo koupi vstupenek zajistit předem na www.pamatnikbata.eu.

Po skončení prezentace následuje slavnostní rozsvícení Památníku, a účastníkům se tak naskytne jedinečná příležitost nafotit si unikátní prostor po setmění.