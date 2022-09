Casting Miss Czech republic ve Zlatém jablku

Vstupenkou do velkého světa modelingu a showbusinessu pro dívky od 17 do 25 let může být casting dalšího ročníku soutěže Miss Czech Republic. Jeho zlínské kolo proběhne v obchodním a zábavním centru Zlaté jablko v sobotu 17. září od 17 hodin. Součástí programu, kterým provede moderátorka Inna Puhajková, je i pěvecké vystoupení a fashion show.

Miss Czech Republic otevírá soutěž krásy pro rok 2023, a to castingy po celém Česku. Ve Zlíně nabídne příležitost zazářit dívkám ve věku od 17 do 25 let v sobotu 17. září v obchodním a zábavním centru Zlaté jablko. Ty nejlepší pak mohou postoupit až do celorepublikového finále. V něm se bude bojovat o reprezentaci na největších světových soutěžích krásy v čele s Miss World. Vítězka finále také získá roční pronájem bytu v Praze, roční pronájem luxusního automobilu a pracovní kontrakt.

Kromě castingu je připravený také program pro diváky. Těšit se mohou na pěvecké vystoupení Natálie Grossová a Adély Krejdlové, fashion show a soutěž o věcný dar. Budou mít také příležitost vyfotit se nebo získat autogram známých tváří – moderátorky Inny Puhajkové a členů poroty.

Registrace na casting proběhne od 15 do 16.15 hodin, casting samotný začíná v 17 hodin. V jeho prvním kole se dívky přestaví, v tom druhém odpovídají na otázky moderátorky a členů poroty. Dívky, které porota vybere jako postupující, absolvují také focení a natáčení.

Pro účast na castingu je, kromě trochy odvahy a sympatického vzhledu, nutné mít s sebou občanský průkaz, boty na jehlovém podpatku, černé kalhoty nebo džíny, outfit na představení a koktejlové šaty nebo overal na rozhovor.

Další informace na www.missczechrep.cz