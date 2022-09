Hollywood in Zlín: Noc světových vánočních melodií

Nenechte si ujít tento nezapomenutelný vánoční zážitek, protože ta správná sváteční atmosféra se neobejde bez melodií, které máme s Vánoci neodmyslitelně spjaté. O to více, když jde o melodie, které každý z nás zná z těch nejznámějších a nejoblíbenějších vánočních filmů, bez kterých si adventní dobu nikdo nedovede představit. Všechny tyto melodie zahraje světově uznávaný orchestr Bohemian Symphony Orchestra Prague pod vedením vynikajícího a uznávaného dirigenta, pana Martina Šandy.



Můžete se těšit na slavné vánoční skladby, jako Schubertova Ave Maria nebo Gruberova Silent Night (Tichá noc), z filmových snímků uslyšíte například soundtrack ze filmu Sám doma, nebo nestárnoucí romantické komedie Láska nebeská, chybět nebude ani Hallelujah, které se stalo osudovou skladbou pro legendárního Leonarda Cohena. Chybět nebude ani Happy Xmas / War Is Over od Johna Lenona nebo světově známá melodie All I Want for Christmas Is You od Mariah Carey. Ryze českou třešinkou na dortu pak budou Tři oříšky pro Popelku, jež jsou dílem Karla Svobody. To vše a mnohé další si budou diváci moci vychutnat v podání orchestru čítajícího na 40 hudebníků.



Bohemian Symphony Orchestra Prague si od svého založení připsal na konto již nespočet úspěchů, jako například několik evropských turné s rockovými legendami kapel: Deep Purple, Nazareth, Europe, Alice Cooper, Toto, Survivor, Foreigner, Journey, Bonnie Tyler, Uriah Heep a dalšími. Pochlubit se může také spoluprací na projektech se švédskou kapelou Sabaton, britskou kapelou Kosheen, 2Cellos, slavným španělským operním pěvcem José Carrerasem nebo vokální skupinou The Tenors. Seznam hvězdných jmen, která měla s pražským orchestrem co dočinění, je skutečně obsáhlý. Za zmínku stojí například také houslistka Vanessa Mae, zpěvačka Sarah Brightman či trojnásobný držitel Grammy Michael Bublé. Orchestr má za sebou rovněž řadu klasických koncertů po celé Evropě, vycestoval ale také na turné po Japonsku nebo Číně.