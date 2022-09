Propozice závodu Otrokovické svahy OTROKOVICKÉ SVAHY 29. 10. 2022, 6. ročník veřejného závodu v přespolním běhu na tratích 5 a 10 km s dětskými závody s centrem na Novém stadionu TJ Jiskra Otrokovice. Otrokovické svahy se konají pod záštitou paní starostky města Otrokovice Bc. Hany Večerkové, DiS. Konání akce umožňuje podnik Lesy ČR s.p. Závod je jednou z akcí projektu „Tipsport Sportuj s námi“, které jsou zaštítěny Českou unií sportu (ČUS). Pořadatel TJ Jiskra Otrokovice oddíl běžeckého lyžování Termín Sobota 29. 10. 2022 Místo Sport. areál TJ Jiskra 1297 765 02 Otrokovice okres Zlín, Zlínský kraj, Česko Startovné Na tratích 10 a 5 km při internetové registraci předem – 150 Kč, na místě 250 Kč Na trati na 1000 m – 50 Kč nezáleží na čase registrace. Na trati na 400 m – startovné zdarma, i přesto prosíme o registraci předem, abychom věděli, kolik nachystat odměn. Novinkou pro letošní rok je vložený Nordic walking závod o délce 6,5 km – 50 Kč nezáleží na čase registrace. Registrace a pokyny k platbě Registrovat se můžete předem do 23. 10. 2022 na adrese otrokovicke-svahy.wz.cz, nebo v den konání závodu. Platbu posílejte na účet č.ú.670100-2210959534/6210. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno, příjmení, ročník narození a trať závodníka za kterého platíte. V případě placení startovného za skupinu osob (sportovní klub, ...), souběžně s odesláním startovného na výše uvedený bankovní účet, odešlete kompletní seznam (tabulku v excelu) závodníků, za které je placeno, na e-mail: oesvahy@seznam.cz. Do seznamu uveďte jméno, příjmení, datum narození a kategorii, ve které dotyčný startuje. Splatnost startovného je do 5 dnů od odeslání přihlášky, pokud platbu neobdržíme nebudete uveden/a ve startovní listině. Tratě • Běh 10 km (ročníky narození 2007 a dříve) • Běh 5 km (ročníky narození 2007 a dříve) • Dětské závody 1000 m (ročníky narození 2008 – 2012) • Dětské závody 400 m (ročníky narození 2013 – 2022) • Nordic walking 6,5 km (bez věkového omezení) Kategorie 10 km • M20 (ročníky narození 1983 – 2007) • M40 (ročníky narození 1963 – 1982) • M60 (ročníky narození 1962 a dříve) • Ž20 (ročníky narození 1983 – 2007) • Ž40 (ročníky narození 1963 – 1982) • Ž60 (ročníky narození 1962 a dříve) 5 km • M20 (ročníky narození 1983 – 2007) • M40 (ročníky narození 1963 – 1982) • M60 (ročníky narození 1962 a dříve) • Ž20 (ročníky narození 1983 – 2007) • Ž40 (ročníky narození 1963 – 1982) • Ž60 (ročníky narození 1962 a dříve) 1 000 m • H10 (ročníky narození 2011 – 2012) • H12 (ročníky narození 2009 – 2010) • H14 (ročník narození 2008) • D10 (ročníky narození 2011 – 2012) • D12 (ročníky narození 2009 – 2010) • D14 (ročník narození 2008) 400 m • HDR rodiče můžou běžet se svými dětmi narozenými po roce 2013 • H6 (ročníky narození 2015 – 2016) • H8 (ročníky narození 2013 – 2014) • D6 (ročníky narození 2015 – 2016) • D8 (ročníky narození 2013 – 2014) Nordic walking 6,5 km • OPEN (bez věkového rozlišení startujících) Vyhlášení vítězů a ceny Na tratích 10 km, 5 km, vyhlašujeme pouze vítěze v jednotlivých kategoriích. Na dětských tratích 1000 m a 400 m vyhlašujeme v každé kategorii první tři nejlepší, na kategorii HDR dále budou drobně odměněny všechny děti. Máme pro Vás připraveny hodnotné ceny! Harmonogram Čas Událost 8:00 začátek prezentace 9:00 konec prezentace dětských závodů 9:30 start dětského závodu na 400 m 10:00 start dětského závodu na 1000 m start vloženého závodu Nordic walking 10:30 konec prezentace závodů na 10 a 5 km vyhlášení dětských závodů výklad tratí 11:00 start závodu na 10 km 11:05 start závodu na 5 km 12:30 vyhlášení závodů na 10 a 5 km Pozn: V případě velkého počtu závodníků, bude start dětských kategorií rozdělen do skupin. Prezence Na prezenci budou závodníci rozděleni na dvě skupiny. Závodníci s již zaplaceným startovným budou obslouženi u jednoho stolu. Nové registrace budou vyřizovány u stolu druhého. U tohoto stolu závodníci odevzdají vyplněný registrační formulář „přihláška na závod“ a uhradí startovné. U dohlášek doporučujeme dostatečnou časovou rezervu. Následně závodníci obdrží startovní číslo a na vyžádání bude vystaven doklad o zaplacení. Startovné zahrnuje Změření času čipovou časomírou, občerstvení po závodě, šatnu, wc, bezplatné parkování. Občerstvení Občerstvení pro závodníky v cíli zajišťuje Restaurace Maxima (K. H. Máchy 1230, 76502 Otrokovice – Kvítkovice). Časové limity Časový limit pro dokončení závodu na 5 km je stanoven na 50 min. Časový limit pro dokončení závodu na 10 km je stanoven na 100 min. U dětských startů nejsou časové limity. Časový limit pro dokončení nordic walking závodu na 6,5 km je stanoven na 120 min. Technické zázemí Místnost pro prezentaci závodníků, šatny (odděleně muži a ženy), sprchy, WC v areálu Stadionu a bufet s možností drobného občerstvení. Dopravní spojení a parkování Doporučujeme využít autobusového spojení (zastávka: Otrokovice Štěrkoviště). Parkování na parkovišti před stadionem. Záchranná služba Závod nebude pod dozorem zdravotníka. Upozorňujeme, že celý závod probíhá na vlastní nebezpečí. Popis trati Závod na 400 m je na tartanu uvnitř stadionu. Závod na 1000 m nově startuje na stadioně a následně obíhá celý areál stadionu. Doběh do cíle je opět na stadioně. Celkově je trať mírně delší a měří 1360 m. Závod na 5 a 10 km je z 95 % terénem, úzkými lesními pěšinami. Jedná se o krosový závod v terénu v nádherném prostředí kopce Tresný. Obzvláště v případě mokra doporučujeme terénní obuv, trať bude klouzat. Na trati mohou být přírodní překážky, ale i kořeny a kameny skryté pod listím. Prosíme o obezřetnost. Pravidla Startovné se hradí na účet (zlevněné startovné) nebo v den závodu u prezentace. Každý registrovaný je povinen uhradit startovní poplatek do 5. dne od registrace, v případě že poplatek není včas uhrazen, registrace bude zrušena. Registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení a připsání na účet pořadatele v plné výši. Registrační poplatek po jeho zaplacení je konečný a nevratný. V případě placení startovného za skupinu osob (sportovní klub, ...), souběžně s odesláním startovného na výše uvedený bankovní účet, odešlete kompletní seznam závodníků, za které je placeno na email. Do seznamu uveďte jméno, příjmení, datum narození a kategorii, ve které dotyčný startuje. Závodu se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci se startovním číslem viditelně a pevně umístěným na hrudi. Pro správné zařazení závodníka do kategorie je rozhodující rok narození bez ohledu na to, zda již věku před závodem dosáhl v daném roce, nebo teprve dosáhne. Za extrémních podmínek (extrémní vedra nebo mrazy, bouřka apod.) má pořadatel právo posunout start závodu, nebo ho úplně zrušit. Startovné se v tomto případě nevrací. Po celé délce tratě je doprovod na jízdních kolech nebo jiných jízdních prostředcích přísně zakázán. V rámci fair play je zakázáno, jakkoliv zkracovat závodní trať. Pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí v závodě nebo jeho sledováním. Organizátor má právo z kapacitních důvodů uzavřít registraci předčasně bez předchozího oznámení. Pořadatel si vyhrazuje právo posunout čas startu a vyhlášení. Podmínkou pro předání výhry je osobní účast závodníka na slavnostním vyhlášení vítězů. Pořadatel závodu neručí za odložené věci. Každý účastník vyplněním registrace prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit, startuje na vlastní nebezpečí a riziko. Je zdravotně způsobilý a k závodu je dostatečně pojištěn, bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby a účastní se dobrovolně. Účastník závodu mladší 18 let musí při registraci nebo prezenci do závodu na 10 km přinést vyplněný a podepsaný Souhlas zákonného zástupce účastníka do 18 let. Účastník potvrzuje, že pokud tato pravidla jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za následek diskvalifikaci ze závodu. Protesty týkající se výsledků nebo průběhu závodu musí být podány do 30 minut po vyhlášení či vyvěšení výsledků na výsledkové tabuli. Protesty se podávají u ředitele závodu s 500 Kč. Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb. Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků, zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím při prezentaci. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny programu, propozic a těchto pravidel bez předchozího oznámení. Hlavní činovníci závodu Ředitel závodu: Pavel Tomášek Velitelé tratí: David Zentrich a Libor Müller Organizace: Erika Müllerová, Jan Netuka, Dušan Zentrich a Tomáš Müller Přihlášky Na webu otrokovicke-svahy.wz.cz Pokyny ke COVID-19 Závod proběhne v souladu s nařízeními Vlády ČR a dle aktuálního vývoje situace kolem epidemie COVID-19. V případě, že bude závod zrušen, startovné bude převedeno na příští ročník, nebo bude na vyžádání vráceno. Kontakt na pořadatele otrokovicke-svahy.wz.cz oesvahy@seznam.cz