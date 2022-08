Bistro Razula pořádá kurzy přípravy halušek i borůvkových knedlíků

Kurz přípravy valašských halušek (4. 9.) a Kurz přípravy borůvkových knedlíků (11. 9.) pořádá Bistro Razula ve Velkých Karlovicích. Zpestřete si návštěvu krásné krajiny Valašska tím, že se naučíte něco nového, co navíc ocení i vaši blízcí.

Resort Valachy těmito kurzy navazuje na úspěšné Kurzy pečení frgálů, které organizuje už několik let. Kurzem přípravy valašských halušek vás v neděli 4. 9. provede šéfkuchař Bistra Razula a valašský rodák Josef Tydlačka. Za jednu a půl hodiny (10.00–11.30) se naučíte, jak si doma připravit halušky s brynzou a slaninou, a odnesete si nejen nové informace a dovednosti, ale především vlastnoručně vyrobené halušky, na nichž si i můžete rovnou pochutnat, a také certifikát o přijetí do cechu haluškových kuchařů. Kurz je vhodný pro dospělé i děti od 4 let, kapacita je maximálně 20 osob, a proto je nutná rezervace předem.

Pokud jste ale spíše na sladké, vydejte se sem v neděli 11. 9. na Kurz přípravy borůvkových knedlíků. A abyste neměli dlouhou chvíli při čekání na vykynutí knedlíkového těsta, naučíte se v mezičase i skvělé hruškové chutney, které jistě najde ve vaší kuchyni pestré využití. Kurz přípravy borůvkových knedlíků trvá dvě a půl hodiny (9.30–12.00), naučíte se při něm vše potřebné, na svém výtvoru si můžete pochutnat či si ho odnést domů, stejně jako certifikát o přijetí do cechu knedlíkových kuchařů. I tento kurz je vhodný pro dospělé i děti od 4 let a kapacita účastníků je maximálně 20 osob – proto je nutná rezervace předem.

Termín: 4. 9. a 11. 9. 2022

Místo: Bistro Razula, Velké Karlovice – Léskové 659, (pod Spa hotelem Lanterna)

Více informací na: www.valachy.cz