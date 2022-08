Zdeněk Burian: Za divy světa a prasvěta

Největší tuzemská výstava obrazů legendárního malíře Zdeňka Buriana, jehož díla se mj. stala předobrazem slavného filmu Karla Zemana Cesta do pravěku, je na zámku v Bystřici pod Hostýnem otevřena každý den kromě pondělí, a to od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Návštěvníci zde mohou vidět přes dvě stovky originálů tohoto celosvětově uznávaného malíře. K vidění jsou také ilustrace, kterými Zdeněk Burian doprovodil řadu dobrodružných knih.