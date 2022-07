V sobotu 30. července se uskuteční již 27. ročník tradičního festivalu Amfolkfest v malé osadě Pulčín na Hornolidečsku. Akce s přídomkem „malý festival na konci světa" přivítá letos deset kapel a písničkářů. V prostorách místního Informačního centra a v přilehlé zahradě vystoupí jihomoravský Monopol, Vsetín bude mít letos zastoupení v podobě hudebního barda Jiřího Dareby Václavíka, který sebou přivede hosty a zakončí tím pomyslnou šňůru křtů svého autorského CD Až vyleťá muchy.

Z Ostravy přijede folková kapela Lesanten, dále zahraje zlínský kapela Podjezd, slovenští Divozelení a další se představí zástupce z Valašska v podobě dua Pavla Tabáska s Martinem Miklem. A jako každý rok si ze Slovenska najde cestu zakládající skupina Jasoň. Letošním pomyslným vrcholem festivalu bude písničkářka a skvělá harmonikářka Saša Niklíčková a po ní celt-folk-rock kapela Isara z mladoboleslavska. Amfolkfest 2022 Hlavní pořadatelka Eva Endy Rohlenová doplňuje: " Pro návštěvníky jsme i letos připravili oblíbenou součást festivalu - večerní country bál. Letos jej doprovodí, tak jak v předchozích letech sestava z Českého Těšina, kapela Country bazar." Jednotné vstupné činí 200, Kč a první tóny se Pulčínem začnou linout přesně v pravé poledne. Ovšem návštěvníci mohou přijet již v pátek, v 18 hodin začíná tradiční jam session v areálu Informačního centra a vlastně i po celých Pulčinách. Výběr kapel hraje klíčovou roli pro každý festival, avšak jedinečnost Amfolkfestu se pojí i s nádhernou krajinou Pulčínských skal a přátelskou až rodinou atmosférou. Kromě dobré muziky slouží festival i jako místo pro každoroční setkání stálých návštěvníků, pořadatelů a přátel, kteří jsou s tímto místem určitým způsobem spojeni.

Pro děti již každoročně máme připravený zajímavý program, který pro ně zajišťuje Rodinné a mateřské centrum Sluníčko. Stanování je opět možné na tábořišti u skal, v areálu restaurace Stodola, nebo blíže k centru dění na louce u restaurace U Williho. V blízkosti této restaurace je zajištěno i placené parkování pro festivalové návštěvníky. Eva Endy Rohlenová dodává: "Tento rok jsou nám příznivě nakloněny i autobusové spoje, doporučujeme proto návštěvníkům nechat auto doma a využít autobus z Valašských Klobouk nebo Horní Lidče." Původní název festivalu je vlastně zkratkou slov AMatérský FOLKový FESTival. Někteří muzikanti se možná za profesionály nepovažují, avšak o to více jsou jejich výkony oceňovány potleskem návštěvníků. Hudba, přátelská atmosféra, vůně kávy z bufetu či masa z udírny, dobré víno a pivo, léto a vše ostatní, co k festivalu patří, vás čeká na Amfolkfestu. Sbalte stan, děti, čtyřnohé miláčky a přijeďte poslední červencovou sobotu. Nebo nejlépe už v pátek odpoledne, zasvěcení vědí, že večer před festivalem stojí za to! Amfolkfest