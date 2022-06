Bylinková vycházka na Žítkovou, s místní bylinkářkou

Žítková a bylinky patří neoddělitelně k sobě. Pojďte se něco naučit přímo od místní bylinkářky. A spojit povídání s procházkou po loukách. Katka Černá se bylinkám věnovala již před svým příchodem na Kopanice. Na žítkovských lukách je sbírá řadu let pro podporu zdraví svého i celé rodiny. Ráda se s vámi podělí o bohaté zkušenosti a zasvětí vás do tajů bylinek. Zve vás nejen na louky, ale i k posezení pod lípou u svého domku. Ochutnáte bylinkové čaje a budete si povídat o tom, jak si díky bylinkám udržet či zlepšit své zdraví a pohodu. Akce je POUZE PRO PŘIHLÁŠENÉ účastníky a určitě si přečtěte na webu, jak se dostanete do místa srazu! https://hostetin.veronica.cz/node/1320