Uherský OSTROH ŽIJE! sportem NA KOLE OSTROŽSKO! Registrace od 9:00, společný start: Dětská trasa 9:30, velká trasa 10:00. Dětská trasa vede do Veselí nad Moravou, kde každý dětský cyklista obdrží poukaz na zmrzlinu, která bude k vyzvednutí po návratu do Uherského Ostrohu ve Vinotéce na zámku. Velká trasa vede přes Veselí nad Moravou, Vnorovy, Strážnici, Tvarožnou Lhotu, Kněždub, Žeraviny (Hroznová Lhota), Kozojídky zpět do Veselí nad Moravou a Uherského Ostrohu. Po návratu obdrží každý účastník certifikát o absolvování trasy a volnou vstupenku na večerní Summer party na zámku. DĚTSKÁ SPORTOVNÍ ZÓNA Od 11:00 (po návratu z dětské trasy) bude v areálu ostrožského zámku připravena dětská sportovní zóna s různými sportovními soutěžemi, doplňkovým programem nebo ukázkou techniky Policie ČR a Městské policie Uherský Ostroh. Své zastoupení budou mít v programu taky HOKEJ Uherský Ostroh a gymnastický klub ŠK Uherský Ostroh. OBČERSTVENÍ Od 11:00 až do ukončení akce zajistí skvělé jídlo a pití společnost Spirit catering ve velkém letním baru před zámkem. HLAVNÍ ODPOLEDNÍ PROGRAM 14:00 - Tabata - zámek /Ivan Klauda, Relax21/ 15:00 - vystoupení parkour 15:30 - Jumping - zámek /Sabina Lekešová, Zuzka Miková/ 16:45 – gymnastický klub ŠK Uherský Ostroh 17:00 - Jóga – zámek /Věra Korvasová/ PŘEDPRODEJ VSTUPENEK Předprodej vstupenek na sportovní lekce za zvýhodněnou cenu probíhá od 13. 6. 2022 do 27. července 2022. Počet míst je omezený, rezervace na www.uhostroh.cz v části předprodej vstupenek, nebo osobně v informačním centru.

CENY LEKCÍ: TABATA – předprodej 100 Kč, po předprodeji 150 Kč JUMPING – předprodej 100 Kč, po předprodeji 150 Kč JÓGA – předprodej 100 Kč, po předprodeji – 150 Kč SUMMER PARTY na zámku Od 20:00 proběhne na zámku největší letní party v Uherském Ostrohu. Zajištěno skvělé jídlo a pití od Spirit catering, 2 bary, profesionální DJ, pohodová chill zóna a mnoho dalšího. Od 20:30 vystoupí se svou SlackShow Michal Pírek a Lukáš Černý (účastníci semifinále Česko Slovensko má talent 2016). Vstupné: - bez předprodeje Celá večerní akce: 100 Kč (i se Slackshow, 18+) SlackShow: 50 Kč (vstup jen na SlackShow, vstupenka platí do 21:00)