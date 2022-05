Valašsko-Polanský Festiválek deskových her

Druhý ročník herního festiválku ve Valašské Polance. Přijďte si zahrát nějakou tu deskovku, vyhrát cenu v turnaji nebo kvízu. Rozpohybovat tělo u venkovních aktivi nebo konzolových her. Poslechnout si zajímavou přednášku. Přijďte se podívat a uvidíte že si každý najde tu svou pravou herní zábavu! Program festiválku: Pátek od 17:00 Velký vědomostní kvíz pro registrované. Výpravy Dračí hlídky. Volné hraní. Sobota od 9:00 Volné hraní velkých i malých her. Přednášky: Anime, Povídání o Středozemi, Pohádky s Kárlem trochu jinak ( Mytologie ), Zaklínač Turnaje: Kvíz Pán prstenů, Velký znalostní kvíz Haryho Pottera, Just Dance, Buzz kvíz, DDR, Párty trefa, Molki, Krysí války. Výpravy Dračí hlídky. Neděle od 9:00 Volné hraní velkých i malých her. Přednášky: Pohádky s Kárlem trochu jinak ( Mytologie), Marvel Universe. Turnaje: Hra o trůny, Dominion, Karak, Kvíz Hobit, Co na to Češi, Balada, Cornhole, Krysí války, Arnak.

Po celou dobu také možnost si zahrát Dance Dance Revolution (DDR). Tím nekončíme, v elektronické podobě si budete moci zahrát také nějaké staré ,dnes již retro hry. K dispozici také budou konzole na kterých poběží pohybové hry, vědomostní kvíz Buzz Quiz a taneční hra Just Dance. Nebude chybět virtuální realita a s ní legendární beat saber. (některé tyto aktivity mohou být v rámci hlavního programu po určitou dobu nedostupné). Venkovní hřiště Dle počasí bude po celou dobu festiválku pro všechny připraveno venkovní hřiště, kde si můžete zahrát známe i méně známé venkovní hry. aktuální informace na FB: https://www.facebook.com/events/917709196295772