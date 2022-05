Výstava, jaká dosud v Muzeu Kroměřížska nebyla. Zapomeňte na klasické retrospektivy. Tři mimořádně nadaní bratři, aktuálně působící v Praze, spolu s Kroměřížanem Martinem Štípalou, pro něhož jde o kurátorskou premiéru, Vás provedou hned třemi uměleckými světy: malbou, sochařstvím i hudbou. Aleš Růžička, držitel I. Ceny Václava Chada na IV. Zlínském salonu mladých, je pravověrný vyznavač malby. Svými obrazy nechává nahlédnout do přírodních zátiší i svého osobního života. To Štěpán Růžička je sochařem, ale za svůj si vybral originální sochařský materiál – kůži. Jeho sochy tak k divákům promlouvají i dalším smyslem. Kolekce objektů, v nichž se vedle vizuálního potěšení snoubí i vůně kůže a dřeva, bude mít svoji premiéru právě v Muzeu Kroměřížska. Třetí z bratrů, Mikoláš Růžička, působící v kapelách Republic of Two nebo Piano, Vás pak prostřednictvím hudební instalace vyzve na chvilku užít si výstavu i poslechem.