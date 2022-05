Galerie na zámku - výstava Školy umění Zlín

Škola umění Zlín, která vznikla při Baťových závodech, je dlouhodobě v hledáčku Galerie Václava Chada ve Zlíně. Zabývat se jí bude i stejnojmenná výstava, která představí školu i práce jejích absolventů. Zahájena bude slavnostní vernisáží ve čtvrtek 26. května v 17 hodin. Potrvá pak až do 16. září. V průběhu konání Zlín Film Festivalu bude výstava výjimečně otevřená i o víkendu 28. a 29. května.

Václav Chad, Alex Beran, Jan Rajlich st., Miroslav Šimorda, František Chmelař, Milada Schmidtová Čermáková, Slavoj Kovařík, Otakar Hudeček, Jiřina Doubnerová. S těmito jmény se mohli návštěvníci Galerie Václava Chada ve Zlíně už v minulých letech setkat. Kromě toho je spojuje i jejich studium na Škole umění Zlín. Tímto zlínským fenoménem se totiž galerie dlouhodobě zabývá. Od 26. května zde budou jejich díla opět k vidění, a to v rámci výstavy s názvem Škola umění Zlín. Ta zároveň s nimi nabídne i letmý náhled do tvorby dalších autorů. Výstava koná v tomto roce, kdy si připomínáme 700. výročí první písemné zmínky o městu Zlínu. Součástí expozice jsou fotografie, které zachycují studentský život autorů.

Škola umění vznikla při Baťových závodech jako poslední vývojový stupeň jejich proslulého vzdělávacího systému. Její absolventi později patřili mezi nejvýznamnější osobnosti československé výtvarné scény, mnohdy i s mezinárodním přesahem.

Výstava je v Galerii Václava Chada v prvním poschodí zlínského zámku otevřena od 26. května do 16. září 2022, vždy od úterý do pátku mezi 13. a 17. hodinou. Vstupné je jednotné ve výši 50 Kč. Během Zlín Film Festivalu bude otevřeno i o víkendu 28. a 29. května, a to od 10 do 17 hodin. Mimo uvedené termíny je možné si domluvit individuální prohlídky s 2–3denním předstihem na e-mailu galerie@zlinskyzamek.cz. Další podrobnosti o zlínském zámku i Galerii Václava Chada najdete na www.zlinskyzamek.cz a www.gvch.cz.