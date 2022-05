Zlín film festival ve Zlatém jablku

62. Zlín Film Festival je tady. Do města se v tradičním jarním termínu vrací oblíbená akce plná zábavy a filmů. Jedním z důležitých festivalových míst je i obchodní centrum Zlaté jablko. Návštěvníci sem zamíří do kinosálů, mohou se zde potkat s celebritami nebo si prohlédnout filmovou výstavu. 62. ročník Zlín Film Festivalu se koná od 26. května do 1. června 2022.

Obchodní a zábavní centrum Zlaté jablko bude na přelomu května a června žít filmem. V rámci 62. ročníku Zlín Film Festivalu se zde odehraje mnohé z doprovodného programu, Golden Apple Cinema pak bude stěžejní pro filmové projekce. Letos je v nabídce přes 276 filmů ze 49 zemí a vybere si opravdu každá věková kategorie.

Návštěvníci se také mohou těšit každý den na autogramiádu a setkání s českými filmovými hvězdami. V průběhu festivalového týdne budou podpisy rozdávat Pavel Zedníček, Veronika Freimanová, Lukáš Hejlík, Václav Neužil, Jitka Schneiderová, Vladimír Polívka a mnoho dalších.

Další zajímavé osobnosti budou hosty online vysílání Českého rozhlasu Zlín, jehož vysílací studio je umístěno přímo v prostoru prodejní galerie. Zejména dětští návštěvníci jistě přivítají pěvecké duo Ben & Mateo, které sem zavítá v neděli v poledne.

Charitativní podtext má akce Pečení s UNICEF, která se koná v sobotu 28. května od 12:30 hodin a jejíž výtěžek bude věnován na pomoc dětem.

Bohatý program doplní výstava Filmové doteky Zlína, která představí dobové autorské plakáty z historie Zlín Film Festivalu v letech 1961-2020. K vidění bude také část původní výstavy Šedesátka, jež seznámí s historií festivalu prostřednictvím fotografií, příběhů, vzpomínek či citátů. Součástí výstavy je i ukázka hlavních festivalových cen – Zlatých střevíčků, historická filmová technika a originální kostýmy z filmů Ukradená vzducholoď, Baron Prášil a Na kometě.

Veškerý filmový a doprovodný program probíhá do 1. června, kdy Zlín Film Festival končí.

Další informace na www.zlatejablko.cz.