Festival kávy a čaje, Výstaviště Kroměříž

Nenechte si ujít ochutnávku exotických káv a čajů, které jinde nenajdete. Druhý červnový víkend se Výstaviště v Kroměříži stane centrem setkání předních distributorů kávy a čaje včetně zástupců tuzemských pražíren. Profesionálové vám představí nejmodernější technologie výroby teplých a studených kávových, čajových, mléčných a čokoládových nápojů. Návštěvní se dozví pravidla správné přípravy kávy a čaje včetně postupů při zpracování kávového zrna a listů čajovníku. Těšit se můžete na bohatou nabídku kávovarů, mlýnků, filtrů na vodu a kávovou kosmetiku. Nebudou zde chybět ani výrobci medu, cukrářských dobrot a pravého českého porcelánu. Přijďte se nechat uchvátit lahodnou chutí čerstvě připraveného šálku a to vše v příjemném prostředí tematických zahrad umocněných omamnou vůní šafránu. Pro návštěvníky je připravena nabídka nepřeberného množství dobrot a koření.

To vše za doprovodu podmanivých tónů, které vás přenesou v čase až do čarovného orientu, dálného východu či tropické Amazonie. Každý z vás se může zapojit do hodnocení o nejchutnější kávový a cukrářský výrobek. Výsledky soutěže včetně bohaté tomboly budou vyhlášeny v 15 hodin a to každý den v podání známého moderátora Milana Poláška. Tento nás bude hudbou a slovem provázet po celou dobu konání akce. Nebude chybět ani vystoupení mažoretek a ukázky jedinečných výkonů našich baristů. V sobotu od 13 hod. proběhne přednáška nadšené cestovatelky, milovnice Kolumbie a zakladatelky nadačního fondu Arhuacos - Aleny Antonovičové. Přijďte se podělit o kulturu, tradice a duchovní poselství indiánů z hor Sierra Nevady de Santa Marta. V neděli od 13 hod. vystoupí Gabriela V.G. Jde o sólový hudební projekt zpěvačky, textařky a hudebnice Gabriely Vodrážkové Greplové a to v doprovodu akustických kytar. Co ještě dodat - parkování zdarma, dílničky pro děti, bohaté občerstvení. Prostě program pro celou rodinu. Sobota 11.6. od 9:00 do 18:00 Neděle 12.6. od 9:00 do 17:00