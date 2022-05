Wannado Festival Tour 2022 - Zlín

Wannado Festival Tour tvoří svými zastávkami po celé České republice program náborů do sportovních klubů. Již přes deset let inspiruje Wannado Festival českou populaci k pohybu a pomáhá s výběrem vhodného sportu. Ať už vaše dítě sportuje nebo se teprve chystá, určitě jste řešili dilema, jaký sport je pro něj ideální. Wannado Festival je prostor, na kterém najdete spolu s vašimi dětmi nejen odpověď, ale zároveň si rozšíříte obzory a zjistíte, jaké jsou možnosti v okolí. Vstup na akci je zdarma. Nečekejte u nás žádné nudné stánky s letáky. Festivalová tour cestuje po celé republice a na jednom místě prezentuje sporty tak, abyste si na mě mohli „sáhnout“. Poznáte trenéry, kterým vaše dítě svěříte. Zároveň vám akce umožní získat cenné informace o všem, co ke sportování patří. V průběhu celého dne na vás čekají různá exhibiční vystoupení, rozhovory se sportovci, autogramiády, program s animovanými maskoty, možnost zdolat unikátní překážkovou dráhu Wannado Ninja Race, zastřílet si na laserové biatlonové střelnici a další porce zábavy.