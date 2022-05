Sto let Zlínského designu

Unikátní projekt Zlínského kreativního klastru ke sto letům zlínského designu se uskuteční od 7. do 15. května 2022 na několika místech ve městě v symbióze s festivalem Zlín Design Week. Přinese kromě ohlédnutí do historie zlínského designu i ukázky z různých oborů soudobého průmyslového designu, tvorbu designérů v kraji a další konferenční program.

100 let zlínského designu chce poukázat na důležitou součást historie města Zlína, které letos slaví 700 let od první písemné zmínky. Právě hlavní myšlenka oslav - zdůraznění velkého potenciálu všech lidí, jenž historicky tvořili a stále rozvíjí město do jeho současné podoby – přivedla organizátory k záměru vyzdvihnout kreativitu, jako jeden ze základních aspektů Zlína a jeho okolí. Design a průmyslový zvlášť je jednou ze základních činností, který významně ovlivňuje kvalitu našeho života a tento projekt se snaží připomenout nejen jeho kořeny, historickou genezi oboru a důležité osobnosti s ním spojené, ale zároveň reflektovat i současný stav.

S projektem je možné se setkat na několika místech. V prostorách Krajské galerie v budově 14|15 Baťova institutu, kde je umístěna část expozice shrnující historicky období sta let vývoje průmyslového designu na Zlínsku a také prezentace studentského designu a současnou tvorbu absolventů UTB a VŠUP.

Druhá část expozice je instalována v nových výstavních prostorách v 61. budově v baťovském areálu. Zde je k vidění současná tvorba významných představitelů designu ze Zlína a okolí. Ve velkorysém otevřeném prostoru s klenutým stropem a odhalenou ocelovou konstrukcí dojde k unikátnímu propojení vybraných produktů, které reprezentují úspěšné firmy a designéry ze Zlínského kraje. Návštěvníci budou mít také možnost zúčastnit se zde diskusí se zástupci firem nebo zavítat na exkurzi do jejich provozů.

Součástí projektu 100 let zlínského designu bude 9. května v Kongresovém centru přednášková a zážitková konference, na níž vystoupí významní hosté k enviromentální tématice a udržitelnému designu.

Během večera věnovaného podnikatelskému meetingu, pořádaného ve spolupráci se Statutárním městem Zlín, budou 11. května diskutována současná i budoucí témata z oblasti businessu a společnosti.

Vstupné 70 Kč/ zlevněné vstupné 40 Kč / občané Zlína 50 Kč Program a více informací na www.100zd.cz