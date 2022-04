Dny Marianne ve Zlatém jablku

Oblíbený víkend výhodných nákupů je opět tady. Dny Marianne proběhnou od 22. do 24. dubna a ve Zlatém jablku budou mít i svou Marianne lounge, která nabídne odpočinek během nakupování i možnost získat speciální dárky a drobné občerstvení v podobě kávy zdarma.

Tradičním svátkem všech, kteří rádi nakupují se slevami, jsou Dny Marianne. Jejich další ročník se koná již tento víkend, od pátku 22. do neděle 24. dubna. S kupony z dubnového časopisu Marianne a Marianne Bydlení nebo mobilní či webové aplikace bude možné nakoupit také v obchodním a zábavním centru Zlaté jablko ve Zlíně.

V letošním roce bude návštěvníkům Zlatého jablka k dispozici opět i exkluzivní Marianne lounge, kterých je po celé republice pouze osm. Tato zóna umístěná v přízemí prodejní galerie je pohodlným zázemím pro nakupující a poskytne jim prostor pro odpočinek se šálkem kávy uprostřed nákupní horečky. Navíc jsou pro ně připraveny dárky za uskutečněné nákupy a oblíbená taška s logem Dny Marianne.

Zlaté jablko navíc poskytne všem návštěvníkům akce v těchto dnech parkování ZDARMA.

Více informací na www.zlatejablko.cz a dny.marianne.cz